(Görüntülü Haber) Bursaspor’da tempo artıyor

BURSASPOR, Fenerbahçe ile oynayacağı lig karşılaşmasının hazırlıklarını bugün sabah ve akşam üzeri yaptığı iki çalışma ile sürdürdü. Spor Toto Süper Ligin 20. Haftasında sahasında lig dördüncüsü Fenerbahçe ile 11 Şubat Cumartesi günü saat 19.00’da karşı karşıya gelecek olan Bursaspor, sabah salonda kondisyon çalışması, akşam üzeri ise taktik içerikli bir çalışma gerçekleştirdi. Yeşil beyazlı futbolcular, ısınmanın ardından antrenör Gökhan Geylani’nin yönettiği bölümde kontrol, pas ve kısa depardan oluşan bir antrenman uyguladı. Bu çalışmanın ardından teknik direktör Mutlu Topçu; takımı iki aşrı bölüme ayırarak taktik içerikli bir çalışma yaptı. Bursaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın 11.00 ve 17.00’de yapacağı iki antrenman ile sürdürecek. FURKAN VE BİLAL KOŞTU Bursaspor’da Almanya’da ameliyat olan ve hafta başında Bursa’ya gelen Furkan Özçal ve sakatlığı devam eden Bilal Kısa, fizyoterapist eşliğinde önce yürüyüş ardından da tempolu koşular yaptı. Ayağındaki sakatlığı geçmeyen Joshua John ise tedavi sonrası salonda çalıştı. KALECİLERE ÖZEL ÇALIŞMA Bursaspor’un yeni kaleci antrenörü Recep Atılgan, kaleciler Harun Tekin, Mert Günok, Muhammet Şengezer ve Ataberk Dadakdeniz ile birlikte özel bir çalışma programı uyguladı. Yaklaşık 45 dakika süren bu çalışmanın ardından kaleciler takımla birlikte yapılan çalışmaya dahil oldu. RAMİZ ŞENTÜRK VEFAT ETTİ Bursaspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı Yedek Üyesi, Ramiz Şentürk vefat etti. Merhumun cenazesi yarın ikindi namazına müteakip, Organize Sanayi Bölgesi Camii’nden kaldırılarak, Balat Mezarlığı’na defnedilecektir.