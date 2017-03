(Görüntülü Haber) Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu Osmanlıspor'u yenmek istiyoruz

Bursaspor teknik direktörü Mutlu Topçu, cumartesi günü oynanacak olan Osmanlıspor karşılaşması öncesinde antrenman öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gaziantepspor maçının verdiği moralle Osmanlıspor?u yenmek istedikleri belirten Mutlu Topçu, ?UEFA Avrupa Ligi?nde ülkemizi en iyi şekilde temsil eden, her ne kadar son haftalarda başarısız sonuçlar alsalar da çok ciddi bir takıma karşı mücadele vereceğiz? diyen Mutlu Topçu daha sonra şunları söyledi ?Oyunun seyrini her an değiştirebilecek oyunculara sahipler. Bir de çok iyi hocaları var. Olması gerektiği gibi istikrarlı gidiyorlar. Bizim için zor mücadele olacak. Biz de her zaman olduğu gibi en iyi mücadelemizi sahaya yansıtmak, en iyi futbolumuzu ortaya koyup galip gelmek istiyoruz. Sakat ve cezalı oyuncularımız var. Farklı mevkilerde birkaç tane oyuncu deniyoruz. Umuyorum en ideal 11?i bulup, en iyi şekilde 3 puanla dönmeyi düşünüyoruz. DİKİNİ OYNAYAN EN İYİ TAKIM Osmanlıspor sadece şut anlamında değil Türkiye liginin dikine oynayan en iyi oyun anlayışına sahip takımlarından bir tanesi. Ofansif anlamda etkili oyuncuları var. Ciddi anlamda şut da atıyorlar. Geride değil de ikinci bölgede oyunu kurmayı düşünüyoruz. Zaman zaman biz de atacağız onlar da atacak. Olabildiğince onların önlemini alıyoruz. Rakibin önemli özelliklerini de arkadaşlarla paylaştık. GAZİANTEP GALİBİYETİ ÖNEMLİYDİ Geçen hafta Gaziantepspor?dan alınan 3 puanın önemini söylemiştim. En sıkıntılı süreçte bir takımın başına gelebileceklerin hepsini yaşadık. Biz onların hepsini unuttuk. Hafta hafta düşündüğünüz zaman aldığımız 3 puan bizi şampiyon yapmaz. Moral motivasyon açısından daha ileri götürebilir bizi. Bizim de çok ihtiyacımız olan bir şeydi. Bu hafta antrenmanlara pozitif yansıdı. SAKATLIK DÖNÜŞLERİ SIKINTILI OLDU Biraz sakatlık konusunda dönüşler gecikti. Geri dönebilecek dediğimiz oyuncuların bir türlü dönmemesi ideal 11 anlamında arayış içerisinde girdiğimi söyleyebilirim. Bazı oyuncuların formsuzluğu da bizi düşündürüyor. Suların durulması için 11 hafta sonunda hedeflenen yere gitmemiz lazım. En önemlisi Osmanlıspor maçı. İstikrarı sağlamamız lazım. Maç maç düşünmek daha mantıklı. Herkes farklı hesaplara giriyor. Gelinen noktada birden yukarı sıçradık ama herkesin düşüncesi aynı. Bizim sadece şu an Osmanlı maçına ihtiyacımız var. Onu aldığımız zaman farklı şeyler konuşabiliriz. HAKEMLER SONUCA ETKİ ETMEMELİ ?Hakemlerle alakalı sonuca etki ettiği zaman üzülüyoruz. Biz tam üç maçımızı 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Bu da sonuca çok etki ediyor. Umuyorum bir daha yapmazlar. Biz başımıza geldiği zaman serzenişte bulunuyoruz. Lehimize olduğu zaman da bizi mutlu etmiyor. Her iki taraf için de düdükleri doğru çalsınlar. Bu hafta attığımız golü Kayseri?den yedik. Bütün oyuncularıma geldiğim zaman aynı uyarıyı yaptım. Bursaspor?a gelmek ayrıcalıktır ama burada kalmak gelmekten daha zordur. 11 maçlık periyot var. Kalmaları için ellerinden geleni yapmaları lazım. Bu genç değil her oyuncu için geçerli. SAKATLAR ÇOĞALDI Bursaspor Osmanlıspor maçı hazırlıklarını teknik direktör Mutlu Topçu?nun saha içerisinde yaptığı toplantı ile başladı. Yeşil beyazlılar ısınmanın ardından, Osmanlıspor mücadelesinin taktik provasını gerçekleştirdi. Mutlu Topçu, sakat oyuncuların çokmuğu nedeniyle bazı oyuncuları mevkilerinin dışında oynatması dikkat çekti. Bursaspor?da sakat futbolcuların her geçen gün artması teknik kadroyu Osmanlıspor maçı öncesi sıkıntıya sokuyor. Dün yapılan antrenmanda sakatlık geçiren kaleci Harun Tekin?in yanı sıra, Stancu ile kasığında ağrısı olan Ertuğrul tedbir amaçlı olarak çalışmaya çıkmadı. Bu arada yeşil beyazlılarda Serdar Kurtuluş, Emre Taşdemir, Bilal Kısa, Erdem Özgenç, Furkan Özçal ve Boban Joviç?in sakatlıkları devam ediyor. Bursaspor?un kaptanı Pablo Martin Batalla hayranı olan minik Ömer Benli antrenman öncesi ailesiyle Özlüce?ye geldi. Batalla?yı görünce koşarak yanına giden minik Ömer?e Arjantinli oyuncu kucağına alarak sevdi ve ailesiyle birlikte fotoğraf çektirdi.