(Görüntülü Haber) Bursaspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu: "Teklifler oluyor ama kimseyle görüşmedim"

"Sezon sonu istediğimiz yerde olacağız" "Kötü giden bir şey varsa bunun baş sorumlusu biziz" "Oyuncularımıza bireysel olarak yapılan tepkiler beni üzüyor" "Ben taraftarlar için buraya geldim" Ziraat Türkiye Kupası'nda Akhisar Belediyespor'a sahasında 4-1 mağlup olan Bursaspor, cumartesi akşamı 19.00'da kendi sahasında oynayacağı Adanaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde Özlüce Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman 5'e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti. Daha sonra yarı sahada 1'e 1 hücum savunma çalışması yapan yeşil-beyazlı oyuncular son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Dün oynanan müsabakada 45 dakikadan fazla forma giyen oyuncular antrenmanı kondisyon salonu ve havuzda gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen antrenman öncesi eleştirilere yanıt veren Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Kötü giden bir şey varsa bunun baş sorumlusu biziz. Sezon sonuna kadar sabır göstersinler. Sezon sonu inşallah biz bu takımı söylediğimiz hedefte göreceğiz" dedi. Bu sene kupada istedikleri gibi gidemediklerini ifade eden Hamzaoğlu, "Bunların sebeplerini saymaya kalksak çok şey var ama biz her iki kulvarda da gideriz diye sezon başında planlarımızı yapmıştık. İstemediğimiz ve bu kadar beklemediğimiz sakatlıklar bizi çok etkiledi. Bazı oyuncularımıza fazla yük bindirmek zorunda kaldık. Bu dünkü Akhisar Belediyespor mağlubiyeti hafifletmez. 4-1'lik mağlubiyet olmaması gereken bir şeydi ama oyuncularımı hiçbir şekilde suçlayamam. Kötü giden bir şey varsa bunun baş sorumlusu biziz. Bu takımı biz yaptık ve çalıştıran da biziz. Taraftarımızı da memnun edecek oyunu inşallah oynarız. Onların sitemlerini de bu sefer haklı görüyorum ama yine de oyuncularımıza bireysel olarak yapılan tepkiler beni üzüyor. Bize yapılabilir, sorumlusu biziz sonuçta. Bunu biz kaldırabiliriz ama oyuncularımızı sahada kaybettiğimiz zaman sahadaki gücümüz azalıyor. Deniz'i, Kubilay'ı kazanma adına kanatta oynatıyoruz. O fedakarlık yapıyor ve kendi bölgesinde oynamıyor. Kubilay'ı da kazandığımızı düşünüyorum" dedi. "BELKİ BİZİM YAPIMIZ BURAYA UYMADI" 'Ben taraftarlar için buraya geldim' diyen Hamzaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Muhteşem taraftarla burada şampiyonluklar, kupalar, Avrupa'da güzel başarılar yakalarız diye geldim. Bir kesimi ile uymadık. Belki bizim yapımız buraya uymadı. Ben onlardan rica ediyorum. Sezon sonuna kadar sabır göstersinler. Sezon sonu inşallah biz bu takımı söylediğimiz hedefte göreceğiz." "KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİM" 'Devre arasında teklif aldınız mı?' şeklindeki soruyu yanıtlayan Hamzaoğlu, "Teklifler oluyor ama bir an bile düşünmedim. Kimseyle de görüşmedim" diye yanıt verdi.