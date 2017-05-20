(Görüntülü Haber) Bursaspor Teknik Direktörü Adnan Örnek açıklamalarda bulundu
20 Mayıs 2017 Cumartesi 21:59
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