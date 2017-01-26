(Görüntülü Haber) Bursaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Cemal EKENTOK/BURSA, () - ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'u İstanbul Olimpiyat Stadı'nda 1-0 mağlup etmesine rağmen G Grubu'nu 8 puanla üçüncü sırada tamamlayarak kupadan elenen Bursaspor, ara vermeden Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı. Bursaspor, teknik sorumlusu Tunahan Akdoğan yönetiminde Özlüce Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürdü. Saha içerisinde yapılan toplantı sonrasında Ümraniyespor'u 1-0 yendiği maçta 90 dakika forma giyen futbolcular düz koşuların ardından ayak tenisi yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular, ısınmanın ardından top kontrolü yaptı. Daha sonra Yeşil-Beyazlılar, taktik içerikli bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmaya ayağı enfeksiyon kapan John ile tedavileri devam eden Serdar Kurtuluş, Emre Taşdemir, Furkan Özçal ve Bilal Kısa katılmadı. Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek. OYUNCULAR HAZIR Bursaspor Kulübü scout ekibi tarafından belirlenen isimler arasında yer alan İtalya'nın Bologna takımında forma giyen Fransız sol kanat oyuncusu 29 yaşındaki Anthony Mounier, ve İspanya La Liga'nın Alaves takımında forma giyen 24 yaşındaki Sırp stoper Aleksandar Pantic ile her konuşa anlaşma sağladı. Yeşil beyazlı kulüp, her iki futbolcu ve kulüpleriyle anlaştı. Teknik direktörün belirlenmesinin ardından bu iki oyuncu Bursa'ya gelerek takımla sözleşme imzalayacak.