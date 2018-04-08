(Görüntülü Haber) Bursaspor - Kasımpaşa maçının ardından -1

Gürkan DURALBURSA,()

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen maç sonu yaptığı açıklamada, ?Bugün oyunumuzu sonuca çeviremedik ve oyunumuzu sonuca çeviremediğimiz için de cezalandırıldık. Maçı kaybettik. Neredeyse her şeyi yaptık kazanmak için, neredeyse diyorum çünkü sonuca çeviremedik. 20 - 30 arası orta yaptık, birçok duran top kullandık ama ceza alanındaki etkinlik eksikliğimiz maçı kazanmamızı engelledi. Bu periyottan çıkmak istiyorsak, oynadığımız oyunu sonuca çevirebilmeliyiz? dedi.

LE GUEN BANA GİT DENİRSE GİDERİM

Bursaspor?daki geleceği ile ilgili bir soruya ise Le Guen, ?Pes edecek son adam benim. Ne kadar çalıştığımı, ne kadar kendimi ortaya koyduğumu çok iyi biliyorum. Oyuncularım için de aynısını söyleyebilirim, ellerinden gelen en büyük çabayı ortaya koyuyorlar. Savaşma ruhunu ortaya koyuyorlar. Bana git denirse giderim ama ben hala bu durumdan çıkabileceğimize inanıyorum. O yüzden son ana kadar savaşmaya devam edeceğim? yanıtını verdi.

SOW ÇOK FAZLA AŞAMA KAYDETTİ

Moussa Sow?un ilk 11?de görev almasıyla ilgili ise Fransız çalıştırıcı, ?Sow?un fiziksel olarak daha iyi yöne gitmesi gerektiği, sizlerin de görebileceğiniz bir durum ama Sow geldiği günden beridir çok fazla aşama kaydetti. Hafta boyunca da iyi performans sergilediğini düşündüm. Ceza alanındaki etkinliğimizi artırmak için sahadaydı, ilk 11?de seçtim çünkü etkinliği artıracağını düşünmüştüm. Sow daha iyiye gitmeli ama bunun için maç oynaması, daha fazla süre alması, kendini geliştirmesi gerekiyor? şeklinde konuştu.

Le Guen, Bogdan Stancu?nun ilk yarıda korner atışlarını kullanmasıyla ilgili ise tercihin kendi kararı olduğunu ve Stancu?nun antrenmanlarda duran topları en iyi kullanabilen oyuncu olduğunu belirtti.

ÖZDEŞ ÖNEMLİ BİR MAÇ KAZANDIK

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş yaptığı açıklamada, ?Önemli bir maç kazandık, bundan dolayı mutluyum. Geçtiğimiz hafta Göztepe, bu hafta ise Bursa. Ligin en zorlu iki deplasmanı. Maçın geneline baktığımda her iki takımın da üretken olduğunu söyleyebilirim. İlk yarı bulduğumuz fırsatla öne geçtikten sonra ikinci yarının başıyla beraber Bursaspor sahaya doğru yerleşerek bizi baskı altına aldı. Maç bitimine kadar bunu sürdürdü ancak maçın son anına kadar neredeyse hiç pozisyon vermedik. Bu bizim için önemliydi, sisteme sadık kalarak oynadıysanız bu sizi mutlu eder. Son 2 deplasmanda alınan 6 puan bizim için önemliydi, ligin başından bu yana sonuçlar ne olursa olsun üst sıralarda yer almamız gerektiğini söyledim. Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum. Bursaspor?a da başarılar diliyorum? ifadelerini kullandı.

BURSASPOR'DA OYUNCULAR BASKIYI ÇOK HİSSETTİLER

Bursaspor?un sorulması üzerine ise tecrübeli teknik adam, ?Bursaspor kaliteli bir takım ancak bulunduğu konumdan ötürü bir baskı oluyor, oyuncular da bunu çok hissettiler. Ligin bitmesine 6 hafta var. Disiplinli bir takım Bursaspor, buradan çıkar diye düşünüyorum. Puanları alamadığınızda hedefler değişebilir. Oyunu doğru oynayan, bunu gerçekleştireceğine inanan takımlar da başarılı oluyorlar? açıklamasını yaptı.