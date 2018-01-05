(Görüntülü Haber) Bursaspor kampın 2'nci gününü çift idmanla tamamladı

Gürkan DURAL / ANTALYA,() - ANTALYA kampının 2'nci gününü çift idmanla tamamlayan Bursaspor, temposunu yükseltti. Sabah idmanında Paul Le Guen oyuncularına kondisyon yüklemesi yaparken, akşam antrenmanında ise Bursasporlu oyuncular taktik ağırlıklı çalıştı. Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'daki kampında sürdüren Bursaspor, kampın 2'nci gününü çift antrenmanla tamamladı. Sabah saatlerinde ilk etapta kondisyon salonunda çalışma gerçekleştiren yeşil-beyazlı ekip, buradaki 1 saatlik çalışmasının ardından sahaya çıktı. Teknik direktör Paul Le Guen, sabah idmanında kondisyona ağırlık verirken, sahada yapılan çalışma da tempolu koşularla devam etti. Son bölümde ise stretching çalışması yapıldı. Akşam saatlerinde yeniden bir araya gelen yeşil-beyazlı ekip antrenmanını sahada gerçekleştirdi. Isınma koşularıyla başlayan idman, daha sonra oyuncuların farklı istasyonlardaki pas çalışmasıyla devam etti. Akabinde taktik ağırlıklı çift kale maç yapan yeşil beyazlı oyuncuları Teknik Direktör Paul Le Guen de dikkatle takip etti. BERAT ANTALYA KAMPINA GELDİ Bursaspor'un, pilot takımı Yeşil Bursa'ya kiraladığı Berat Jonathan Ustabaşı tedavisi için Antalya'ya geldi. Sağlık heyetinin Antalya'da olması sebebiyle yeşil-beyazlı kulübün Antalya kampına gelen genç oyuncu, burada çalışmalarını takımdan ayrı olarak gerçekleştirdi. HARUN'UN YENİ TARZI NEŞE KAYNAĞI Yeşil beyazlı ekipte kaleci Harun Tekin ise antrenmanın neşe kaynağı oldu. Milli eldiven, uzun zamandır olan sakallarını keserek idmana çıkarken, takım arkadaşlarının da olumlu tepkileriyle karşılaştı. Harun'un sakallarını kesmesi nedeniyle yeşil-beyazlı oyuncular aralarında şakalaştı. EKSİKLER TAMAMLANIYOR Öte yandan bugün takıma katılması beklenen William Ekong, henüz kampa katılmadı. Ekong'un bu akşam gelmesi bekleniyor. Ayrıca izinleri sona eren Pablo Martin Batalla, Titi ve Aziz Behich ise takım kampına yarın katılacak. Sakatlıktan yeni çıkan Jires Kembo ise, takımdan ayrı çalışma gerçekleştirdi.