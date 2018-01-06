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(Görüntülü Haber) Bursaspor hazırlık maçında Altınordu'yu 3-2 yendi

Gürkan DURAL  ANTALYA,() - BURSASPOR, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Altınordu'yu Stancu, Yusuf Erdoğan ve Kubilay Kanatsızkuş'un golleriyle 3-2 mağlup etti. Bursaspor devre arası hazırlıkları kapsamında bulunduğu Antalya?daki...


Gürkan DURAL  ANTALYA,() - BURSASPOR, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Altınordu'yu Stancu, Yusuf Erdoğan ve Kubilay Kanatsızkuş'un golleriyle 3-2 mağlup etti.
Bursaspor devre arası hazırlıkları kapsamında bulunduğu Antalya?daki ilk hazırlık maçında Altınordu ile karşılaştı. Mikel Agu 5'inci dakikada orta sahada katığı topla sol kanattan son çizgiye kadar indi. Rakibinin müdahalesine rağmen ayakta kalan Agu ceza sahasına girdi ve yerden pasında altıpas önünde topla buluşan Bogdan Stancu?nun vuruşunda top ağlarla buluştu. Altınordu ise 21'inci dakikada sağ kanattan gelişen atak sonrası Erdoğan'un arka direkte topa ayak koymasıyla eşitliği sağladı. Dakikalar 39?u gösterdiğinde Bogdan Stancu?un baskısı ile kazandığı topu ceza sahası içinde Yusuf Erdoğan?a aktardı. Yusuf Erdoğan?ın plase vuruşunda top ikinci kez Altınordu ağları ile buluştu.
İlk yarı Bursaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken ikinci yarıda Altınordu, 74'üncü dakikada Erdoğan, uzaktan yaptığı sert vuruş sonrası maça yeniden denge getirdi. Ancak Bursaspor'da 81'inci dakikada sahneye Kubilay Kanatsızkuş çıkarken, Delarge'ın pasını iyi değerlendirdi ve boş kaleye yaptığı plase vuruşla Bursaspor'a galibiyeti getirdi. Yeşil-beyazlı ekip, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçını 3-2 kazandı. Karşılaşmayı Bursaspor Başkanı Ali Ay ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

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