(Görüntülü Haber) Bursaspor - Gaziantepspor maçının ardından

Cemal EKENTOK - Hasan BOZBEY / BURSA,() Bursaspor Teknik Direktörü Topçu: "Son anda güldük" "Benim olduğum yerde kimse bana takımda bunlar oynayacak diye liste veremez" Gaziantepspor Teknik Direktörü Uygun: "Hak etmediğimiz yenilgi aldık" Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıda oynadığı yedinci maçta 3 puanla tanışan Bursaspor, cezası nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmada Gaziantepspor'u, uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti. Topçu, "Farklı bir haftayı geride bıraktık. Kasımpaşa maçından sonra yaşananlar futbolcular üzerinde psikolojik baskı oluşturdu. Bunu antrenmanlarda da hissettik. Takım olarak 7 haftadır kazanamıyorduk. Galip gelmek istediğimiz maçlardan birini oynadık. Yenik duruma düştük 2 dakikada sonra beraberlik oyun iki tarafa gitti. Son anda gülen biz olduk. Bu galibiyet takıma özgüven, mücadele edebilme, iyi şeyler adına önemliydi. Sonuçta 3 puan aldık. Gaziantepspor'a bundan sonrakı maçlarında başarılar diliyorum" dedi. "BENİM OLDUĞUM YERDE KİMSE BANA TAKIMDA BUNLAR OYNAYACAK DİYE LİSTE VEREMEZ" Daha sonra basın mensuplarının sorularını cevaplayan Mutlu Topçu, "İki tarafta penaltıları atamadılar. Harun antrenmanlarda iyi çalışıyor. Penaltı kurtarmak gerçekten çok zordur. Ancak kurtarılan penaltı sonrası yediğimiz gole bakmak lazım. Futbolcularıma çıkın oynayın mücadele edin tepkiler bana gelsin dedim. Stancu Kasımpaşa maçında kaburgasına darbe almış 2 gün öncesine kadar sorun yoktu. Antrenmanda nüksetti. Ağrı devam etti deyince bugün risk edemedik" derken, Futbol Şube Sorumlusu'nun Batalla ile yaptığı açıklama ile ilgili soruya ise, "Benim olduğum yerde kimse bana takımda bunlar oynayacak diye liste veremez. Herkes işini yapacak. Bu hoş değil, spekülasyondur. Bunun cevabını verecek şahıs bellidir" diye cevapladı. GAZİANTEPSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ UYGUN: "HAK ETMEDİĞİMİZ YENİLGİ ALDIK" Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Bursaspor karşısında hak etmedikleri bir yenilgi aldıklarını söyledi. Uygun, "Kazanmak için geldik. Bizim açımızdan önemli maçtı. Üç puan alıp ileriye umutla bakmak, kümede kalma savaşında kentin kenetlenmesini sağlayacaktı. Hak etmediğimiz yenilgi aldık. Görmesi gereken görmedi. Hata bizimdir. Yenilginin sorumlusu benim. Lig maratonu uzun. Ben buraya inanarak geldim. Gaziantepspor düşmeyecek. Kazanmaya devam edeceğiz" dedi.