(Görüntülü Haber) Bursaspor-Fenerbahçe maçının ardından (2)

Hasan BOZBEY- Faruk KAHRAMAN/BURSA () BURSASPOR, uzun süre 10 kişi oynadığı karşılaşmada son dakikalarda penaltıdan bulduğu golle Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalırken, kötü gidişini de durdurmuş oldu. TOPÇU: BOBİÇ'İN İLK KARTI İRDELENMELİ Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, hakem Halil Mutlu Meler'e Bobiç'e gösterdiği kartlar nedeniyle tepki gösterdi. Mutlu Topçu, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Takımın eksikleriyle alakalı çok antrenman yaptık. Maça iyi hazırlandık. Özgüvenin yerine gelmesi adına önemli mücadeleydi. Maça istekli başladık. Hakemin Boban Jovic'in ilk sarı kartını irdelemek lazım. İlk sarı kartın neticesinde ikinci sarı karttan kırmızı gördük. 10 kişi oynamak kolay değildir" dedi. Mutlu Topçu sözlerini şöyle sürdürdü: "İkinci yarı rakibimiz 11 kişi olmasına rağmen herkes elinden geleni yapmaya çalıştı. 11 kişi oynasaydık, daha farklı olabilirdi. Bu kadar basit olmaz. Sonra Avrupa'da futbol böyle oynanmıyor. Standardı bulmak zorundayız. Hakemlerimiz de biraz düşünsün. Biz taraftarı çekmeye çalışıyoruz stada. Futbol oynamak istiyoruz, ama olmuyor. Ben 11'e 11 oynamak istiyorum. Biz oyuna baskılı başladık. Kart ve penaltıdan sonra motivasyonu kaybettik. Rakip baskı yapar, golü bulur, sen çekilirsin. Sonra tekrar ayağa kalkarsın." PENALTI DEĞİL KARTI SORUN Basın mensubunun Bursaspor'un lehine verilen penaltı pozisyonuna ilişkin sorusuna genç teknik adam, "Penaltıyı neden soruyorsunuz, kırmızı kartı sorun. Ben sadece futbol oynanmasını istiyorum, bize çalmasını istemiyorum. Bizim futbol adına bir şeyler yapmamız gerekiyor. Çok çabuk kart çıkıyor. Çok çabuk faul çalıyor. Arkadan hafif dokunduktan sonra atıyor kendini, hakem de kart veriyor. Ertuğrul'u sağ beke çekip çok büyük risk aldık" diye cevapladı. DİCK AVDOCAT: ŞAKA GİBİ PENALTI Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, hakemin takımının aleyhine verdiği penaltıya büyük tepki gösterdi ve "Şaka gibi bir karar" dedi. Holandalı teknik adam Avdocat, "Biz ikinci, üçüncü golü atacak pozisyonları bulduk ama öyle bir penaltı verilmiş ki. Sizin sormanız gereken böyle penaltı nasıl verilir? 11'e 11'ken daha iyiydik. Öndeyken de daha iyiydik. Öyle bir penaltı kararı verildi ki, şaka gibiydi. Kolunuz vücudunuza yapışık ve hakem penaltı veriyor. Hakem böyle bir anı bekliyordu. Bursa gibi bir takımla böyle bir akşamda iki puanı bırakıp dönüyorsunuz. Kendi işinizi kendiniz zorlaştırdınız. Çok kızgınım. Mağlup olmadık, ama bizim için mağlubiyet gibi bir maç oldu. Bunu bizim takımımız yaptı. Gerçekten inanılmaz" diye konuştu. 'BEŞİKTAŞ'IN ÇOK DOSTU VAR' Beşiktaş ile oynadıkları Türkiye Kupası karşılaşmasının ardından verilen cezalara ilişkin sorulan sorulara ise deneyimli teknik adam, "Ben bu ülkede yabancıyım. Pazar günü oynadığımız maçlardan sonra gelişen sonuçları çok merak ediyorum. Çok şaşırtıcı. Beşiktaş'ın bu dünya üzerinde çok fazla dostu var herhalde. Başka bir anlam yükleyemiyorum. Sanki her şeyi biz yapmışız gibi kararlar verildi. Bu akşam 2 puanı hakem yüzünden kaybetmedik. Tamamen bizim yüzümüzden oldu. Bu ülkede yaşayan yabancı olarak alınmış olan bu kararlar beni fazlasıyla şaşırttı" dedi.