(Görüntülü Haber) Bursaspor Durmazlar Başantrenörü Şemsettin Baş: "Kenetlenmeyi sürdürmeliyiz"

Gürkan DURAL/BURSA,() BURSASPOR Durmazlar Başantrenörü Şemsettin Baş, "Diğer takımların bütçeleri bizden çok daha fazla ama onlarda olmayan bizde var. Biz camia takımıyız. 15 maçın sonunda fark yaratmak istiyorsak kenetlenmeyi devam ettirmemiz lazım" dedi. Türkiye Basketbol Ligi’nde oynadığı 19 maçın 14’ünü kazanmayı başaran ve 3 Şubat Cumartesi günü ligin ikinci yarısında ilk maçını Düzce Belediye ile deplasmanda oynayacak Bursaspor Durmazlar, teknik ekip ve oyuncu kadrosuyla basın mensuplarıyla buluştu. Gerçekleşen kahvaltıya teknik ekip ve oyuncuların yanı sıra Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sezer Sezgin ve Genel Müdür Erhan Başoğlu katıldı. SEZER SEZGİN: "TAKIMIMIZ ÜST SIRALAR İÇİN MESAJ VERMİŞTİR" İlk yarıyı istedikleri şekilde bitirdiklerini belirten Sezer Sezgin, "Talihsiz sezon başlangıcımız olmasaydı daha üst yerde bitireceğimizden şüphemiz yoktu. Sezon çok zorlu geçiyor Türkiye Basketbol liginde bu sene. Bütçesi çok yüksek takımlarla mücadele etmek zorundayız. Fakat Bursaspor Durmazlar Basketbol Takımı ligin yenilmez takımı Türk Telekom’u yenerek güzel bir mesaj vermiştir üst sıralar için" dedi. Bursaspor Durmazlar olarak hedeflerinin bir üst lige çıkmak olduğunun altını çizen Sezgin, "Bursaspor çok büyük bir camia Basketbol takımının da futbol takımının yanında lokomotif olacaktır kesinlikle. Biz çıktıktan sonra gereğinin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu. ŞEMSETTİN BAŞ: "BİZ CAMİA TAKIMIYIZ" Bursaspor Durmazlar Başantrenörü Şemsettin Baş da, karşılarında birbirinden zorlu ve büyük bütçelere sahip rakipler olduğuna işaret ederek, "Telekom’un bütçesi Bahçeşehir’in Afyon’un Selçuklu Belediyesi, Antalya diğer belediye takımlarının da bütçeleri çok daha fazla bizden ama onlarda olmayan bizde var. Biz camia takımıyız. Futbol takımımızın şampiyonluğunda olduğu gibi camia kenetlenirse biz çok daha farklı oluruz. Diğer bütçeler ne olursa olsun farklar ne olursa olsun onların üstüne çıkabiliyoruz. Çocuklar da bugüne kadar bunu gösterdi. Bunun devam etmesi lazım sezon başından beri bunu söylüyorum, çünkü biz farkı böyle yaratıyoruz. Tribünümüzle camiamızla siz değerli basın mensuplarıyla kenetlenip biz olursak diğer takımların hepsini bir şekilde yeneceğimizi gösterdik. Bu işin de son ana kadar devam edeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. "HEDEF TAKIM OLDUK" Ligde 15 tane birbirinden zorlu maça çıkacaklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "15 tane maçın sonunda fark yaratmak istiyorsak bu kenetlenmeyi son hafta gösterdiğimiz gibi devam ettirmemiz hatta arttırmamız gerekiyor. Hedef takım olduk aynı zamanda. Şimdi herkes bizi yenmek için bir gösteriyorsa iki göstermeye çalışıyor. Bundan sonrada ayakta kalmak zorundayız. Ufak tefek sakatlıklarımızda var ama inşallah bunu devam ettirmek istiyoruz" açıklamasını yaptı. Baş ayrıca, Karlo Vragovic'in Düzce Belediye'ye karşı oynama ihtimalinin az olduğunu söyledi. ERHAN BAŞOĞLU: "BURSA BASKETBOLUNDA CİDDİ ORANDA BİR BURSASPOR VAR" Bursaspor Kulüp Müdürü Erhan Başaoğlu ise, "Taraftarlarımıza sezonun ilk yarısında gerekli çağrıyı yapamadık. Taraftarımızı Bursaspor Basketbol takımıyla belki daha fazla bütünleştirmemiz gerekiyordu, bütünleştiremedik. Biz Bursa takımı değiliz Bursa’nın takımıyız. Biz Bursasporuz, dolayısıyla Basketbolda ki bizim hedeflerimizde gün ve gün devam edecek Bursa'nın şunu çok iyi bilmesini istiyorum ben Bursa'da Bursa basketbolunda artık ciddi oranda bir Bursaspor var. Ve Bursaspor gelecekte Sırp liglerindeki takımların olduğu gibi kendi altyapısından oluşturarak, altyapısından yetiştirdiği oyuncularla üst yapıyı takviye ederek bu işte ilerleyecek ve Bursaspor gün gelecek az bütçelerle çok işi yapacak gün gelecek çok farklı hedeflere oynayacak" şeklinde konuştu. "BİZ BURSA TAKIMI DEĞİL, BURSA'NIN TAKIMIYIZ" TOFAŞ Basketbol Takımı ile Bursaspor Durmazlar'ın birleşmesi için, TOFAŞ Spor Kulübü ile bir görüşme yaptıklarını da söyleyen Erhan Başoğlu, şunları ifade etti: "Ben Bursalıların özellikle Bursaspor'a Bursa’nın takımı oldukları için sahip çıkmalarını istiyorum. Bursaspor 1963 tarihinden beri rengini değiştirmemiştir. Yeşil-Beyazdır. Şehrinde 1963 senesinden beri bütünleştirmiştir. Bu bütünleşme Bursaspor çatısı altında olmalıdır. TOFAŞ ile yapılan görüşmeler sırasında ben de vardım. Bursa’da çok net bir şekilde artık bu hayalden vazgeçmelerini söylüyorum. Bu Tofaş yetkilileri tarafından bize deklare edilmiştir. Ve şu kelimeyle deklare edilmiştir. Bu kelimenin altını çiziyorum ve üzüldüğümü belirtmek istiyorum. 'Sizin seyirci kitleniz farklı bizim seyirci kitlemiz farklı biz kesinlikle net bir şekilde Bursaspor'la birleşmeyi düşünmüyoruz.' Grup başkanı Cenk Çimen Bey tarafından dile getirildi bu toplantıda. Dolayısıyla ben altını tekrar çiziyorum. Biz Bursa takımı değil Bursa'nın takımıyız rengimiz kurulduğundan beri yeşil beyaz, mavi beyaz, kırmızı beyaz ya da mavi yeşil değil.” Bursaspor Durmazlar Kaptanı Erdem İlter de, hedeflerinin Süper Lig'e yükselmek olduğunu belirterek hafta sonunda oynayacaklarını Düzce Belediye maçının zor geçeceğini ve takım olarak bütünleştiklerini belirtti.