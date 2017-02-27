(Görüntülü Haber) Bursaspor Divan Kurulu'ndan 'saldırı' açıklaması (2)

Bursaspor Divan Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında 4-0'lık Kasımpaşa yenilgisi sonrası yeşil beyazlı futbolcuları taşıyan otobüse dönüş yolunda yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Divan Kurulu Başkanı İdris Sevinç, Özlüce Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında Başkan Ali Ay, yöneticiler, yeşil beyazlı kulübün kuruluşundan bu yana önce kaptanlık yapan eski futbolcular ile A takım teknik kadrosu ve oyuncuları hazır bulundu. Kulübün zor bir süreçten geçtiğini, Bursaspor'un kentte yaşayan herkesin sevgisi olduğu kadar ortak kaygısı olduğunu aktaran Divan Başkanı İdris Sevinç, "Sevgi birdir ama yol, yöntem, metot farklı olabilir. Herkes kendini kendine has şekilde ifade etmeye çalışır. Bir elin parmakları nasıl aynı değilsi 3 milyon Bursaspor sevdalısı muhakkak ki bir değildir" diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Başta Bursaspor kulübünü yönetenler ve bunan sonra yönetecekler bu farklılığın farkında olarak hareket ederlerse buna göre bir refleks oluştururlarsa farklılıkları bir hedefte buluşturacak ortak bir dil oluşturabilirlerse bugünkü sıkıntıları yaşamayız. Sezon başından beri dozu her geçen gün artan bir gerginliği hepimiz yaşamaktayız. Bu gerginlik maalesef Kasımpaşa maçından sonra da bir patlamaya ve olayın bizzat içinde olanların da zannediyorum pişman oldukları kötü bir hadiseye kadar ulaşmıştır. Açık konuşayım, bu felaket göz göre göre geldi. Nasıl oldu, neden oldu, bu hale neden gelindi, artık bu soruları cevaplarını aramanın da şu aşamadan sonra bir anlamı yoktur." "BU CİNNET HALİDİR" "Bu adeta bir cinnet halidir. Bunu kabul etmek elbette mümkün değildir. Önemli olan bundan sonra yapılacaklardır. Bunlar neler olmalıdır, işte burada herkese bundan sonra tepkisi kızgınlığını ve öfkesini bir kenar koyup Bursasporluluk sevgisiyle hareket edildiği taktirde şu zor günlerin geçileceğine aşılacağına inanıyoruz." "FUTBOLCULARIN YANINDAYIZ" "Bunu Bursaspor'u Bursaspor yapan bütün paydaşlar için söylüyoruz. Yönetim, teknik heyet, futbolcular taraftarlarımız ve medya gruplarıdır. Önümüzde 12 hafta var. Dolaysıyla başka futbol takımımız yok. Cumartesi günü oynayacağımız Gaziantepsor maçına motive etmeliyiz. Biz Bursalılar olarak ömrümüz boyunca bir aradaydık ama bu çocuklar bu kardeşlerimiz futbolcularımız, ya bir iki yıldır aramızda. Yerlisiyle yabancısıyla. Onlarda bizlere emanet." "SIRAT KÖPRÜSÜNDEN GEÇİYORUZ" "Zor bir zamandan geçiyoruz dedik. Geçtiğimiz yerin adı da sırat köprüsüdür. Karşıya geçmek ve sezon sonunda muhasebeyi enine boyuna yapmak kaydıyla bütün paydaşlarımız ellerini birleştireleri gerekir. Biz bunu divan olarak bütün paydaşlardan camiadan rica ediyoruz. Karabulutlar üzerimizde dolaşıyor ama bunlar geçecek. Gerçek Bursasporlular gökteki yıldızlara benzer. Karanlık çöktüğünde ilk onlar görünür. İşini gücünü bırakıp bizim aramızda sizlerle yönetimimizle futbolcularımızla bu zor anı nasıl geçerizi paylaşmak üzere eski futbolcularımız burada" SİNAN BÜR: "SİZLER SAKİN KALIN" Bursaspor'un unutulmaz kaptanları arasında yer alan Sinan Bür ise, "11 yıl Bursaspor'da oynadım kaptanlık yatım. Bizim de başımızda geldi. Yöneticilik de menajerlik de yaptım. Zaman zaman kendi taraftarlarımızın bazı olaylarına şahit olduk üzüldük ama hepimiz profesyoneliz. Bunların üzerinden geleceksiniz. Bursa büyük bir camia. Herkes arkamızda. Bu işi büyük taraftar yüklemiyorum. Bunu yapan kişiler bir kaç kişi. Soyutlarız dışarı atarız ama sizler ve Bursaspor ayakta kalacaktır. Siz de sakin olun yolunuza devam edin" dedi. SEDAT ÖZDEN: "ŞİDDETLE KINIYORUM" Bursaspor'un A Milli takımda kaptanlık yapan ilk futbolcusu olan Sedat Özden ise, "Böyle bir günde konuşmak zordur. Bazı kötü olaylarla karşılaştık. Böyle haince benim oyuncuma yolda durdurarak darp ve gasp eden insanla nefret ve şiddetle kınıyorum. Bunlar Bursasporlu olamazlar. Ben de darbeyi hissedenlerdenim. Ha Batalla'ya ha Harun'a ha malzemeciye yapılsın. Ben bu saldırıyı tüm Bursaspor'a yapılmış kabul ediyorum. Bu kişiler Bursaspor camiasını terk etsin" derken salondaki herkes Sedat Özden'i alkışlarıyla destek verdi. Divan Kurulu toplantısından sonra, eski kaptanlar, Bursasporlu futbolcularla birlikte kış bahçesinde bir araya gelerek sohbet ettiler.