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(Görüntülü Haber) Bursaspor'da sakat oyuncuların dönüşü sevinç yarattı

Gürkan DURAL / BURSA,()   Bursaspor'da sakatlığı geçen 4 oyuncu takımla birlikte çalışmalara katılırken, Moussa Sow'un da sakatlığı tamamen geçti. Spor Toto Süper Lig'de 31 Mart Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak...

Gürkan DURAL / BURSA,()


 

Bursaspor'da sakatlığı geçen 4 oyuncu takımla birlikte çalışmalara katılırken, Moussa Sow'un da sakatlığı tamamen geçti.

Spor Toto Süper Lig'de 31 Mart Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da sakat oyuncular takıma döndü.Sakatlıkları bulunan Barış Yardımcı, Yusuf Erdoğan, Emre Taşdemir ve Kubilay Kanatsızkuş, Özlüce Tesisleri'nde akşam yapılan idmanda takımla birlikte çalıştı. Sakatlığı büyük ölçüde geçen Ertuğrul Ersoy ise fizyoterapist eşliğinde çalışma gerçekleştirirken, genç oyuncunun da yarın takımla birlikte çalışmalara katılacağı kaydedildi. 

Milli ara nedeniyle Senegal milli takımında bulunan Moussa Sow'dan ise iyi haberler geldi. Tedavisine ülkesinde devam edilen ve milli takım ile birlikte antrenmanlara çıkan Sow'un, perşembe günü Bursa'ya gelmesi bekleniyor. Sakatlığı geçen Sow'un buna karşın Antalyaspor'a karşı oynanacak olan maçta forma giyme ihtimalinin ise fiziksel yetersizliği sebebiyle düşük olduğu belirtildi.

Öte yandan Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam eden Bursaspor'un akşam saatlerindeki çalışmasını Başkan Ali Ay da takip etti. Başkan Ali Ay, kulüp doktorundan sakat oyuncular ile ilgili bilgi de aldı. Teknik direktör Paul Le Guen de antrenman öncesinde oyuncularını sahanın ortasında topladı ve bir konuşma yaptı. Fransız çalıştırıcı, Antalyaspor maçının zorlu geçeceğine işaret ederek, yarın çift idman yapacaklarını ve bundan sonraki süreçte tempoyu artıracaklarını belirtti.

 

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