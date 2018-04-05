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(Görüntülü Haber) Bursaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam ediyor

Gürkan DURALBURSA,() Bursaspor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam ederken, sağ ayak bileğinden sakatlık yaşayan genç oyuncu Alper Ademoğlu'nun 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında...

Gürkan DURALBURSA,() Bursaspor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam ederken, sağ ayak bileğinden sakatlık yaşayan genç oyuncu Alper Ademoğlu'nun 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Kasımpaşa'yı sahasında ağırlayacak olan Bursaspor, çalışmalarına Özlüce Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile devam etti. Isınma koşularıyla başlayan antrenman dar alanda yapılan kontrol pas çalışmasıyla sürerken, yeşil beyazlı ekip son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı. Gribal enfeksiyon hastalığı sebebiyle Yusuf Erdoğan idmanda yer almadı. Sakatlığı süren John Bostock ise takımdan ayrı çalıştı. Devre arasında takıma dahil olan ancak forma şansı bulmakta zorlanan genç oyuncu Alper Ademoğlu ise dünkü antrenmanın basına kapalı olan bölümde sağ ayak bileğinden sakatlık yaşadı. Yapılan kontroller sonrasında Alper Ademoğlu'nun 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Bursaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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