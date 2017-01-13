(Görüntülü Haber) Bursaspor'da Jovic ve Onur imzaladı

Bursaspor dış transferde anlaştığı Polonya'nın Wisla Krakow takımında oynayan Sloven Boban Jovic ve Ankaragücü'nden Onur Atasayar ile Özlüce Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. Serdar Kurtuluş ve Emre Taşdemir'in ameliyat olmasından sonra sağ ve sol kanat savunmasında sıkıntıya düşen Bursaspor, Sloven asıllı sağ bek oyuncusu Boban Joviç ile 2,5 yıl ve savunmanın solunda görev yapan Onur Atasaray ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İmza Törenine Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, 2'nci Başkan Ali Ademoğlu, Mali Asbaşkan Fatih Pulat katıldı. Törende konuşan Bursaspor Başkanı Ali Ay, "Scout ekibine teşekkür ediyorum. Transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Onur Atasayar'ı Ankaragücü'nden 950 bin TL bonservis bedeli ile aldık. Kendisini 1-2 senedir scout ekibimiz izliyordu. Emre Taşdemir'i de Anakragücü'nden almıştık. Ankaragücü yönetimine bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyorum. Ankaragücü kardeş kulübümüz. Ankaragücü takımından diğer takımların teklifinden daha iyi vererek aldık. Bize uzun seneler faydalı olacak bir oyuncu. İnşallah Aziz ve Emre gibi Bursaspor'a uzun süre katkı sağlayacak. Boban Jovic Sloven oyuncu. 2 aydan beri ekibimiz inceliyordu. 5-6 tane oyuncu sundular. 1'inci sıradaki oyuncumuz Boban'dı. Hocamız da onu tercih etti. Biz de kulübüne 300 bin Euro ve 30 maç oynarsa ilave 100 bin Euro, satıştan da yüzde 10'luk katkı vereceğiz. Kendisiyle de yıllık 300 bin Euro'ya anlaştık. Kendisine bizi tercih ettiği için teşekkür ediyorum. Güvendiğimiz bir oyuncu. Sağ bekte Serdar sakatlanınca oyuncu ihtiyacımız doğdu. Herhalde pazartesi günü de lisansı çıkacak. Salı günü hoca isterse kupa maçında oynatabilir" dedi. STANCU İLE PRENSİPTE ANLAŞTIK Stancu transferine ilişkin de konuşan Başkan Ay, "Kendisiyle prensip anlaşmasına varıldı. İlhan başkandan haber bekliyoruz. Ondan haber gelince transferi bitireceğiz" dedi. BOBAN JOVİC: "BURSASPOR'UN PARÇASI OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM" Bursaspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirten Boban Jovic de, "Burada olduğum için gururluyum. Benim için, ailem için, umarım Bursaspor için de güzel bir gündür. Bursaspor'un parçası olabildiğim için gururluyum. Hem eski kulübüm hem de Bursaspor'a, transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türkiye ve Türk futbolu hakkında daha önceden bilgim vardı. Milli takım bazında da Türkiye'ye karşı oynamıştım ama Türkiye hakkında bilgim daha öncesine dayanıyor" dedi. ONUR ATASAYAR: "KENDİMİ İSPATLAYACAĞIM" 21 yaşındaki oyuncu Onur Atasayar da, "Ankaragücü gibi büyük bir camiadan Bursaspor gibi kardeş bir camiaya geldiğim için mutluyum. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok çalışıp, kendimi ispatlayacağıma inanıyorum" dedi. Açıklamaların ardından iki oyuncu da resmi sözleşmeye imza atarak, basın mensuplarına formalarıyla poz verdi.