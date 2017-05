(Görüntülü Haber) Bursaspor - Beşiktaş maçının ardından

SPOR Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Bursaspor, Beşiktaş ile karşılaştı. Yeşil beyazlılar, Cenk Tosun ve uzatma dakikalarında Aboubakar'ın golleriyle rakibine 2-0 yenildi.Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bursaspor Teknik Direktörü Adnan Örnek, Beşiktaş karşısında alınan yenilgiyi yaşanan sakatlıklara bağladı.Bursaspor'un yenilmesine karşın futbolcularının verdiği mücadeleden memnun olduğunu dile getiren Adnan Örnek, "Öncelikle bugün maça eksik başladık. Batalla yoktu. John sakatlandı. Mert'in sakatlığı vardı. Sahaya sürdüğümüz arkadaşlar iyi mücadele ettiler. Şanssız bir şekilde Emre devre arasında çıkmak zorunda kaldı. Arkasından Aziz Behich sakatlandı. Bu sakatlıklar ilerleyen dakikalarda yapacağımız hamleleri daralttı. Beşiktaş kadro kalitesi açısından iyi bir takım. Zorunlu değişiklikler olunca ister istemez oyunun sonlarına doğru düşüş başladı. Verdiğimiz mücadeleden dolayı sevindim. Oyuncularımı istekli gördüm. Ellerinden geleni yaptılar. Uzun haftalardan sonra Bursaspor bu mücadelenin içine girdi. Kalan üç maçımız var böyle mücadele eder ve sakatlar iyileşirse iyi duruma geleceğimizi umuyorum" dedi."BÖYLE POZİSYONLARI YORUMA BIRAKMAMAK LAZIM"Querasma'nın kart görmesi gerektiğini söyleyen Örnek, "Bir takım şampiyonluğa oynuyor. Bir takım krizden çıkmak istiyor. Böyle pozisyonları yoruma bırakmamak lazım. Geçen hafta kötü yenilgi almıştık. Bursaspor kimliğinin oturması için çaba harcadık. O kadar eksiğimize rağmen futbolcuları inandırdık. Türkiye'nin en iyi katımlarından birisi karşısında bu mücadeleyi göstermek önemliydi. Sakatlıklar oyun içinde dengemizi bozdu. Batalla, savunmadan hücuma çıkışlarımızda önemli oyuncu. 2 haftadır yararlanamıyoruz. Bilal ve Jorquera'dan memnunum. Bilal toparlandı. Oyun içinde iyi rotasyonlar yapabilseydik maç farklı olabilirdi. Böyle mücadele edersek Bursaspor'un tehlikeyi yaşayacağını düşünmüyorum. Uzun yıllardan sonra inanılmaz bir taraftar desteği gördüm. Ankaragüçlü kardeşlerimize de teşekkür ederiz. Daha güzel şeyler yaşatmak isterdik. İnanılmaz destek verdiler."





BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜ GÜNEŞ: "ÇOK ÇALIŞIP EMEK VERDİK HAK ETTİĞİMİZ ŞAMPİYONLUĞU KOVALIYORUZ"



Bursaspor maçının zor olacağını bildiklerini dile getiren Beşiktaş Teknik Direktör Şenol Güneş, "Bursaspor sonhaftalarda skorlarla morali bozuktu. Kazanmak için her şeyini ortaya koydular savaştılar. Zor maçı kazandık. Bursaspor'da savunma anlamında kontrol etti. Golü bulduk, direnci kırdık ve üstünlük bulduk. Bursaspor'da pozisyonlar yakaladı. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyoruz. Bursaspor'un bu yıl toparlanma yılıydı. Burası bir futbol kenti. Her şey var. İyi takım kurulabilir. Traftar, oyuncunun direncini kırmamalı. Moral ve güven yakaladık. Kolay rakip değildi. Son dönemlerin en iyi maçını oynadı. Çok çalışıp emek verdik hak ettiğimiz şampiyonluğu kovalıyoruz. Bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum" dedi.



"KART OLAYLARININ HER TAKIMA STANDART OLARAK GÖSTERİLMESİNDEN YANAYIM"



İlk yarıda tempolu ve agrasif bir Bursaspor beklediklerini ifade eden Şenol Güneş, "2 forvet risk olabilirdi. Cenk girdi gol geldi. Kontrol bizdeydi. Değişikliğe gerek duymadım. Sonunda gol yesek 1-1 olabilirdi. Bu maçta Fenerbahçe doğrularını daha fazla yaptık. 2 yarı 5 dakika fazlaydı. Şans bize güldü golü attık. Kalan maçları kazanmak istiyoruz. Kağıt üstünde her şey konuşulur. Psikolojikle uğraşmıyoruz. Bursa maçına iyi hazırlandık. Bu direnci Başakşehir ve Karabük maçlarında gösteremedik. Ben kart olaylarının her takıma standart olarak gösterilmesinden yanayım. Kurallar ne gerektiylorsa yapılmalı. Sarıysa sarı göstersin. Olumsuzluk yoktu. Beşiktaş üzerinden bir algı yaratılmak isteniyor. Tarafsız olduğunu söyleyenler Gençlerbirliği maçındaki kartları da konuşsun" diye konuştu.



"CENK KRAL OLABİLİRDİ"



Cenk'in siyah-beyazlı takıma çok faydalı bir oyuncu olduğunu belirten Güneş, şöyle konuştu: "Başarılı olduğunu düşünüyorum. Gol kralı olabilirdi. Bir dönem goller kaçırdı. Yaşı genç önemli olan takımın şampiyon olması, Cenk'in iyi oynaması. Bursa stadı mükemmel. Futbol kenti bu takım şampiyon oldu. Yapanlara teşekkür etmek lazım. Bunlar olduğu müddetçe başarılı olurlar. Kriz dönemi geçiriyorlar. Bu sıkıntıları atlatır. Hırsı direnci ile yenilerle ligde iddialı olur. Trabzon ve Bursa takımlarıyla lige renk katarlar."



"BAŞARILI TAKIM DEĞİŞTİRİLMEMELİYDİ"



Bursaspor'un bugünkü duruma sizce neden geldi sorusuna ise Şenol Güneş, "Ben geldiğimde de başarılı kadro hızlı kadro değişti. Taraftarla birlikte çıkış yaşanıldı. Kulüpte ekonomik kriz vardı. Çok oyuncu satıldı. Başarılı takım bana göre dağıtılmamalıydı. Ekonomik hatalar oldu. Sporda teknik hatalar oldu. İlkeler sağlam olsa yine şampiyonluğa oynarsın" diye cevapladı.