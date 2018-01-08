(Görüntülü Haber) Bursaspor Başkanı Ali Ay Kupa maçına kadar 1 veya 2 oyuncu alacağız

Poko ile ilgili olarak görüşmelerimiz devam ediyor

Delarge gündemimizde yoktu

Deniz Yılmaz, Bilal Kısa, Merter Yüce ve İsmail Konuk takımdan ayrılacak

Harun'a teklif yok

Batalla'nın 1 sene daha kalmasını istiyorum

Gürkan DURALANTALYA,() -

Bursaspor Başkanı Ali Ay, Kardemir Karabüksporlu Poko için teklif sunduklarını doğrulayarak, Eğer karşı taraftan olumlu bir cevap gelirse neden olmasın dedi.

Ayrıca Başkan Ay, Pablo Martin Batalla'nın 1 yıl daha takımda kalmasını istediğini söylerken, kupa maçına kadar 1-2 oyuncu ile anlaşacaklarının sinyalini verdi.

Bursaspor Başkanı, yeşil beyazlı ekibin Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçı olan KF Skenderbeu karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Kampa cumartesi günü geldiğini belirten Başkan Ay, teknik direktör Paul Le Guen ile 2 gündür görüştüklerini dile getirerek, Artıları, eksileri, ne yapmamız gerektiğini konuşuyoruz. Mutabık olduğumuz oyuncular var, ben sadece size bu kadarını söyleyebilirim. Onlarla ilgili çalışmalar yapılıyor, gelişmeler oldu. Kupa maçına kadar 1 veya 2 oyuncunun transferini bitirmeyi düşünüyoruz ama görüşmeler hala devam ediyor. Konuştuk, mutabakat sağladık. İyi oyuncular olduğunu söyleyebilirim dedi.

TEKLİFİMİZİ YAPTIK

Kardemir Karabükspor'da forma giyen Andre Biyogo Poko ile ilgili olarak teklif sunduklarını belirten Başkan Ay, Poko ile ilgili olarak görüşmelerimiz devam ediyor ama burada Bursaspor'un menfaatini düşünmek zorundayız. İstenen rakamlar var, biz onlara bir şeyler teklif ettik. Ona göre, eğer karşı taraftan olumlu bir cevap gelirse neden olmasın. Poko'nun da alternatifleri var diye konuştu.

DELARGE GÜNDEMİMİZDE YOKTU

Dzon Delarge'ın takımdan gönderilecek oyunculardan biri olması yönündeki iddialara dair de konuşan Başkan Ay, Delarge ile ilgili bir şey görüşmedik. Kendi aramızda konuştuk tabii ki ama Delarge biliyorsunuz bizim oyuncularımızdan bir tanesi. Şu ana kadar Delarge ismi gündemimizde yoktu ifadelerini kullandı.

4 OYUNCU GİDİYOR

Takımdan ayrılacak isimler hakkında da açıklama yapan Başkan Ay, Biz, hepsiyle güzellikle ayrılmak istiyoruz, bunun için de uğraş veriyorum. Ayrılacak isimler Deniz Yılmaz, Bilal Kısa, Merter Yüce ve İsmail Konuk. Herhalde kulüp de buldular kendilerine, inşallah 1-2 hafta içerisinde karşılıklı olarak sözleşmemizi feshederiz şeklinde konuştu.

Başkan Ali Ay, kaleci Harun Tekin'i Juventus yetkililerinin izleyip beğenmesine yönelik ise, Harun Tekin'i kim beğenmez ki, herkes beğeniyor ama karşılığında bir teklif yok dedi.

BATALLA 'NIN 1 SENE DAHA KALMASINI İSTİYORUM

Daha önce devre arasında kaptan Pablo Martin Batalla ile görüşeceğini söyleyen Başkan Ali Ay, Pablo dün geldi. Yani şu anda aslında görüşmenin zamanı değil. Devre arasına 1 hafta var, 1 hafta içerisinde oturur görüşürüz. Onun zamanı da önemli biliyorsunuz Pablo bize zaten sezon başında söyledi ben gitmek istiyorum diye. Hatta anlaşırken de, 2.5 yıllık anlaşma sağladı. Pablo'nun aklından geçen Arjantin'e dönüp arkadaşlarıyla beraber, amatör kümede oynayan bir takımda kendi çıktığı bir takımda sırf hobi olarak oynamak istemesi. Oturup görüşeceğiz. Ben Pablo'nun 1 sene daha kalmasını istiyorum. Olur mu olmaz mı, kendisi karar verecek ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu için yarın kritik bir görüşme gerçekleştirecek olan Başkan Ali Ay, net bilgi vermekten kaçınırken, İmza atılmadan görüşmeler olmadan bence bunun ortaya çıkması doğru olmaz. Çünkü sadece 1 tane firma değil 3-4 firma var bununla ilgili. Karşılığında stat ismi mi olur diğerleri mi olur onu yarın görüşeceğiz, yarın belli olacak şeklinde konuştu.

Başkan Ali Ay daha sonra tribünden Bursaspor - FC Skenderbeu hazırlık maçını takip etti.