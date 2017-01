(Görüntülü Haber) Bursaspor - Adanaspor maçının ardından

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında sahasında Adanaspor'a 1-0 mağlup olan Bursaspor'un Yardımcı Antrenörü Fuat Buruk, "Yine kaybettik. İçeride kaybediyoruz. Kazanmamız gereken bir maçtı" dedi. Bursaspor Yardımcı Antrenörü Fuat Buruk, Adanaspor'a 1-0 yenildikleri maç sonrası yaptığı basın toplantısında, "Yine kaybettik. İçeride kaybediyoruz. Kazanmamız gereken bir maçtı. İlk yarı kazanacak oyunu oynadık. Golü atanın kazanacağı bir maçtı. Çok pozisyona girmesek de net pozisyona girdik. Adanaspor attığı golle bizi yendi. Onları da tebrik ediyoruz" dedi. Rumen oyuncu Stancu'nun Adanaspor maçında oynamayacağının açıklanmasına rağmen oyuna alınmasına ilişkin sorulara ise Buruk, "Stancu, çok profesyonel oyuncu. İyi olmasa oynamaz. Baştan ilk 11'de başlamak istemediğini söyledi. Hem Stancu'nun, hem de doktorların raporu dahilinde sahaya sürdük. Sadece takım antrenmanı yapmamıştı. Son 2-3 antrenmanda takımla çalıştı" diye konuştu. 'BİZ BURADA KALICI DEĞİLİZ' Taraftarların istifa çağrılarında bulunduğunun hatırlatılması üzerine Fuat Buruk, "Biz Bursa'yı, Bursaspor'u çok seviyoruz. Bursaspor'un daha iyi olması için her şeyi yapacağız. Kimse merak etmesin. Biz buraya hizmet etmeye geldik. Biz burada kalıcı değiliz. Burada çok değerli hocalar, başarılar elde etti ama enerji kaybolduğunda her şey bitmiştir. Burada olmaktan mutluyuz, ama noktayı biz koymayacağız. Bu şekilde gitmeyeceğini biz de biliyoruz. Gitmesini de istemiyoruz. Tribünler oyunculara enerji veriyor. O enerjinin bitmesini istemiyoruz. Oyuncular daha iyilerini yapabilir" şeklinde konuştu. 'BİZ DAHA İYİ ŞEYLER YAPARIZ' Bir basın mensubunun, 'Ayrılık görülüyor mu?' şeklindeki soruyu yanıtlayan Buruk, "Ayrılık görülüyor mu değil, zaten çok da beraber değiliz son zamanlarda. Biz enerji ile çalışan insanlarız. Maç günü olumsuz bir pozisyonda her şey değişiyor. Moral olarak geçen haftadan çok daha iyiyiz. Biz daha iyi şeyler yaparız burada, ama hep beraber olursak yaparız" diye konuştu. 'NECİD KARİYERLİ OYUNCU AMA BURSASPOR'UN OYUNCUSU DEĞİL' Çek oyuncu Tomas Necid'e Süper Lig'den teklifler olduğuna dair çıkan haberlerin sorulması üzerine Buruk, sözlerini şöyle tamamladı: "Necid ile ilgili hep söylüyorum. Necid kariyerli oyuncu ama, Bursaspor'un oyuncusu değil. Necid'den çok daha faydalı Kubilay, Sinan ve Deniz var. Necid'i oynattık ama istediğimiz verimi alamadık. Bu oyuncu bizim oyuncumuz değil, inşallah başka takıma gider oynar." 'UMARIM LİG BİTTİĞİNDE ADANASPOR HAK ETTİĞİ YERE GELİR' Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin ise, "Oyunun geneli Bursaspor'un üstünlüğü ile geçti. İkinci devre oyunu daha çok kontrolde tutan ve daha çok oynamak isteyen taraftık. Kenardan öyle göründü. Bursaspor'un oyuncularını da tebrik ediyorum. Saha şartları iki taraf içinde el vermedi. Ayrıca benim için maçın önüne geçen olay geçen hafta sarı kartla cezalı duruma düşen oyuncularımızın izin verdiğim halde arkadaşlarını yalnız bırakmamaları oldu. Maçın önüne geçen bir olaydı bizim için. Takımdaşlık adına böyle olunca, sahada benim için sonuçtan daha önemli. Oynayan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Umarım lig bitiminde Adanaspor'u hak ettiği yere getiririz. Seyirci de birlik içinde karşılıyorlar bizi. Umarım önümüzdeki hafta daha güzel karşılarlar" dedi.