(Görüntülü Haber) Bursalı görme engelli Necdet, '5 Maraton 5 Zirve’ projesinin finalinde

TÜRKİYE’NİN görme engelli ilk dağcısı ve maraton koşucusu milli sporcu Necdet Turhan, 2002 yılında Ağrı Dağı Zirve tırmanışı ve New York Maratonu ile başlattığı ‘Beş Kıtada Beş Maraton Beş Zirve’ projesinin finalini gerçekleştiriyor. Necdet Turhan, Avustralya’nın en yüksek noktası Kosciusko Zirve tırmanışı için antrenörü Nevzat Öntaş ile 27 Şubat-2 Mart 2017 tarihleri arasında Avustralya’da olacak. Sydney’de yaşayan dağcıların da katılacağı tırmanış ekibi, Avustralya Kıtası’nın en yüksek noktası Kosciusko Zirvesi’ne 4-7 Mart 2017 tarihleri arasında ulaşmayı planlıyor. Görme Engelli Sporcu Necdet Turhan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: "2002 yılından başlayarak antrenörüm ve dağ kılavuzum Nevzat Öntaş ile sürdürdüğümüz projemizin final aşamasında. 2017 Mart ayında Avustralya’da son etkinliğimiz olan Kosciusko Zirve tırmanışıyla projeyi tamamlamış olacağız. Etkinlik, ABD'de yaşayan Türklerin 2003 yılında oluşturduğu Bridge to Türkiye (BTF) Derneği tarafından bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında koordine edilip destekleniyor. Projeyle 15 yıldır mücadelesini verdiğim beş kıtada maraton koşmak ve 5 tırmanış yapmak hayalim gerçek oluyor." NECDET TURAN KİMDİR? Necdet Turhan 1957 yılında Balıkesir ‘de doğdu. Bir memur ailesinin en küçük bireyi olan Turhan ilk orta ve lise öğrenimlerini Bursa’da tamamladı. Dağcılık ve atletizme onur üyesi olduğu ODTÜ Dağcılık Kolu’nda başlayan görme engelli sporcu yine ODTÜ siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünden 1994 yılında şeref öğrencisi derecesiyle mezun oldu. Emekli memur olan Turhan Bursa’da yaşıyor. Spor çalışmaları dışında görme engellilere gönüllü danışmanlık yapıyor ve sesli bilgisayar eğitimleri veriyor.