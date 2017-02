(Görüntülü Haber) Bursa'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nın seremonisi yapıldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe ile Bilardo Federasyonu Başkanı Ercan gösteri maçında karşı karşıya geldi Altepe ''Bilardonun nabzı Bursa'da atmaya devam edecek'' Bilardo şampiyonaları yaptıkça merak da artıyor'' Ercan ''Recep Altepe'de çok ciddi bir ilerleme var'' Türk sporcularımızdan kupa bekliyoruz UĞUR DEMİRKIRDI - MUSTAFA AKIN BURSA,() 25 ülkeden 149 sporcunun katılarak başladığı 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda son 32 maçalarına geçildi. Merinos Kültür Merkezi'ndeki açılış seremonisi görkemli bir tören ile yapıldı. Bursa Valisi İzzettin Küçük'ün de katıldığı törende UMB Başkanı Farouk Barki, protokol, hakemler, teknik kurul, son 32'ye kalan sporcular ve bilardo severler hazır bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, seremoniden önce gösteri maçında karşı karşıya geldi Tekerlekli sandalyede oynayan Murat Gerçek de Başkan Altepe ile bilardo oynadı Gösteri maçında kadın milli sporcu Gülşen Değener ve 10 yaşındaki minik sporcu Kayra Sülün de hünerlerini sergiledi Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, kürsüde yaptığı açıklamada tüm sporculara başarılar dilerken dünya kupasının evsahibi Bursa'da kalmasını istediklerini söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Altepe ise ''Bilardonun nabzı Bursa'da atmaya devam edecek, şehirlerimiz her konuda gelişirken sporla da anılmasını istiyoruz'' dedi. BAŞKAN ALTEPE SENEYE ŞAMPİYONALARA KATILACAK!.. Geçtiğimiz sene de bilardo masasında hünerlerini sergileyen Başkanlar şöyle konuştu Recep Altepe ''Formda olmaya çalışıyoruz federasyonumuzun desteği ile. Bilardo şampiyonaları yaptıkça merak da artıyor. Bizim de ilgimiz artıyor artık dikkat ediyoruz. Şampiyonları Bursa'ya boşuna çağırmıyoruz onlardan bir şeyler öğrenelim diye. Her geçen gün yeni şeyler öğreniyoruz. Dünyada belediye başkanları arasında da turnuva yapacağız'' dedi. Tekerlekli sandalye ile mücadele eden sporcu Murat Gerçek ile ilgili konuşan Başkan Altepe, ''Tabii Murat Gerçek iyi bir bilardocu. Her türlü yeteneği var nasıl topa vuracağını biliyor. Bazı yerlerde zorluk çekiyor onun dışında herhangi bir engeli yok aslında'' diye konuştu. ERSAN ERCAN ''RECEP ALTEPE'DE ÇOK CİDDİ BİR İLERLEME VAR'' Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, Belediye Başkanı Recep Altepe'nin seneye şampiyonalara katılacağını ifade ederek, ''Geçen seneden bu yana çok ciddi bir ilerleme var. Bir sene sonra daha iyi olacak'' dedi. 3 Bant Dünya Kupası'nda 6 tane Türk sporcu olduğunu dile getiren Başkan Ercan, ''Tabii ki kupa bekleriz hatta almaya geldik. Ülkemizde yaptığımız bir dünya kupasını bir kupa ile taçlandırmamız bizim en büyük amacımız zaten İlk 32 maçları da bugün başlıyor iyi olan kazansın'' şeklinde konuştu. FİNAL ETABINDA 6 TÜRK SPORCU Bursa'da düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda bu sene 6 tane Türk sporcu yer alıyor. Sporcular şu şekilde '' Murat Naci Çoklu, Tayfun Taşdemir, Semih Saygıner, Murat Can Çapak, Lütfi Çenet, Birol Uymaz''