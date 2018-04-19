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(Görüntülü Haber) Burdurlu sporcular Türkiye ikincisi

Mesut MADAN BURDUR, ()BURDUR Gençlik Merkezi Gençlikspor Kulübü Bocce Takımı, Antalya'nın Kemer ilçesinde yapılan 3'lü Kadınlar Petank Turnuvası'nda Türkiye ikincisi oldu. Kemer'de 12- 15 Nisan tarihleri arasında yapılan ve 52...

Mesut MADAN BURDUR, ()BURDUR Gençlik Merkezi Gençlikspor Kulübü Bocce Takımı, Antalya'nın Kemer ilçesinde yapılan 3'lü Kadınlar Petank Turnuvası'nda Türkiye ikincisi oldu. Kemer'de 12- 15 Nisan tarihleri arasında yapılan ve 52 takımın katıldığı 3'lü Kadınlar Petank Turnuvası'nda Burcu Nur Yağız, Yeliz Gider ve Aysel Bozca'dan oluşan Burdur Gençlik Merkezi Gençlikspor Kulübü Bocce Takımı, Türkiye ikincisi oldu. Sporculardan Aysel Bozca, 117 sporcunun katıldığı Tek Kadınlar Petank Yarışması'nda Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Sporcular kazandıkları kupayı Kulüp Başkanı Asım Yüz'e takdim etti. Burdur Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran da derece yapan sporcuları ödüllendirdi. Ömer Faruk Şiran, Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonaya ilimiz adına katılan gençlerimiz takım halinde Türkiye ikincisi oldu. Aysel kızımız da Türkiye üçüncüsü oldu. Milli takım seçmelerine katılacaklar. Burdur'umuz için büyük başarı. İnşallah ilimizi uluslararası arenada da temsil ederek başarıyla dönerler dedi. Kulüp Başkanı Asım Yüz de Amacımız milli takımda üç sporcumuzu da görmek. Kulüp olarak mücadele ettiğimiz 8 branşta Türkiye dereceleri yapıyoruz diye konuştu.

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