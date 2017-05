(Görüntülü Haber) Bülent Uygun: Stadın Beşiktaşlı taraftarla açılması mantıklı bir karar

GAZİANTEPSPOR teknik direktörü Bülent Uygun, hafta sonu oynanacak Beşiktaş maçı için stadın büyük bölümünün siyah beyazlı taraftarlara verilmesinin doğru bir karar olduğunu söyledi.



Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonu geçiren ve ligden düşmesi kesinleşen Gaziantepspor, hafta sonu Gaziantep Kalyon Arena'da oynayacağı Beşiktaş karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor. Takım sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan 7 futbolcu ile sakatlığı devam eden takım kaptanı Abdullah Elyasa Süme'den yoksun olarak antrenmana çıktı.



Teknik direktör Bülent Uygun, kalan 2 maçı kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirterek, "Malum her maçımızın bizim için çok önemli. Giydiğimiz forma temsil ettiğimiz şehir için her maçı kazanmak adına sahada olmak gerekiyor. Kalan iki maçımızı da elimizdeki kadroyla maçlara kazanmak adına çıkacağız" dedi.



Uygun, Beşiktaş karşılaşmasında stadın tamamının bu takımın taraftarlarına verileceğinin sorulması üzerine, yerinde bir karar olacağını ifade etti. Bu şekilde takımın önemli bir gelir elde edeceğini kaydeden Bülent Uygun şunları söyledi:



"Bence mantıklı olacaktır. Dolayısıyla bu tarz maçlar kulüpler için önemli bir gelir kaynağı olacaktır. Malum Gaziantepspor'un yaşadığı ekonomik sıkıntılarına da bir nebze olsun merhem olacaktır diye düşünüyorum. Gaziantepspor'un taraftarı düşünülerek onlara da yer ayrıldı. Bütün Güneydoğu'daki insanlarımız ama Beşiktaş'ı seven ama Gaziantepsor'u seven taraftarlar stada gelecektir. Futbolun güzelliği stadın dolu olmasıyla alakalı bir durum. Gayet doğru bir karar olarak düşünüyorum."



Gaziantep'te bir birleşmenin olması gerektiğini de anlatan Uygun, "Benim fikrim Gaziantep'te yeni bir kurulun oluşması ve Gaziantepspor ile Gaziantep Büyükşehir Belediyespor takımlarının birleşmesi. Bir pilot takımın çıkarak lige devam etmesi. Her alanda başarılı olan Gaziantep'in futbol anlamında da şampiyonluk yaşaması gerekiyor" diye konuştu.​



Gaziantep'te oynanacak karşılaşmada konuk takım taraftarlarına fazla bilet satılmasıyla ilgili yöneticiler ise herhangi bir açıklama yapmadı.