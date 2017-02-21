(Görüntülü Haber) Bülent Uygun: Ligde kalma hayalimiz için 3 puan alacağız

GAZİANTEPSPOR teknik direktörü Bülent Uygun, deplasmanda oynadıkları Medipol Başakşehir karşılaşmasında elde edilen 1 puanın çok önemli olduğunu belirterek, "Hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe karşılaşmasına kazanmak için çıkacağız. Bu maçtan alacağımız 3 puanla ligde kalma hayalimiz için önemli bir adım atmış olacağız" dedi. Hafta sonu deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir'le 0-0 berabere kalarak 1 puan alan kırmızı siyahlı takım, evinde oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını Celal Doğan Tesislerinde yaptığı antrenmanla başlattı. Teknik direktör Bülent Uygun, Medipol Başakşehir karşılaşmasından 1 puanla döndükleri için mutlu olduklarını ifade etti. Uygun şöyle konuştu: "Kazanmak için gitmiştik, hafta içindeki hazırlıklarımız o yöndeydi. Çünkü çok puanlara çok ihtiyaç duyan bir durum içerisindeyiz. Bulunduğumuz konum itibariyle ligde kalabilmek Anadolu'da şampiyon olmak kadar değerli şu anda. Özellikle yeni sezonda ligde kalıp devam eden takımlar belki de bundan sonraki sürecin içerisinde her zaman şampiyonluğa oynayabilecek ekonomik katkıyı kendilerinde bulacaklar. Doğru sistem, doğru ekol ve iyi bir yönetim anlayışıyla beraber kurumsallaştığı zaman bu gelen ekonomik maddiyat sizin şampiyon olmanızın önünü açacaktır diye düşünüyorum. O yüzden kalmamız gerekiyor. Başakşehir maçında da bir çok pozisyona girdik kazanmak içinde sahada tüm yüreğimizi ortaya koyduk ama 1 puan aldık şimdi önümüze bakıyoruz. Bizi de bugün itibariyle çok önemli bir maç bekliyor." Fenerbahçe karşılaşmasında taraftardan büyük destek beklediklerini söyleyen Uygun, "Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz. Bütün benliğimizle yüreğimizle kazanıp takım ve şehir olarak havaya girmeyi istiyoruz. Buradan aldığımız 3 puanla birlikte önümüzdeki haftalara çok mutlu günler geçirmeyi ve hayalimiz olan kümede kalma hayalini de gerçekleştirecek en önemli adımlardan birisi olarak görüyoruz. Ben futbolcu kardeşlerime güveniyorum o yüreği, o mücadeleyi, o hırsı göstereceklerdir. Taraftarlarımızdan da o gün bütün stadı doldurmalarını futbolcu kardeşlerime sonuna kadar destek olmalarını, kazanma adına da onlarla beraber sahada mücadele etmelerini istiyorum. İnşallah kazanacağız, bizim rakibimizin gücüne değil, bizim ne yapacağımıza bakıyoruz. Oyun felsefemiz, taktiğimiz her şeyimizle bu hafta içerisinde hazırlanacağız ve kazanma adına sahada yüreğimizle hep beraber olacağız" dedi.