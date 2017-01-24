(Görüntülü Haber) Bülent Uygun:" Gaziantepspor'u yukarılara çıkaracağız"

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun ilk antrenmana çıktı. Ligin son sırasında bulunan kırmızı siyahlı ekibin oyuncularına güvendiğini belirten Uygun, takımı ligde üst sıralara çıkaracaklarını kaydetti. Celal Doğan Tesisleri'nde akşam saatlerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde idmana çıkan Gaziantepsporlu oyuncular, düz koşu ve topla çalışma yaptı. Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan teknik direktör Bülent Uygun, oyuncularına güvendiklerini söyledi. Takımı ligde üst sıralara çıkaracaklarını belirten Bülent Uygun, şunları dedi: "Her hoca gibi ben de mutluyum, çünkü Gaziantep'te gerçekten iyi dostluklarım var. Beraber başardığımız zor süreçte ufakta olsa geldiğim ilk zamanda kümede kalma ile ilgili yaptıklarımızı hep beraber başarmıştık. Sonrasın da malum Ortadoğu'dan teklif gelmişti. O dönemden beri oradaydım. Orada da çok güzel yıllarım geçti. Çok güzel başarılar elde ettik. Gittiğim takım 13 hafta galip elememiş bir takımdı. O takımı o seviyeden alıp, 5'inciliğe çıkardık ve bu sürecin sonunda da takımdan ayrıldık. Antrenman bilimi üzerine bir kitap yazıyorum. Kitabım da bitti. Bütün gelirlerini 15 Temmuz şehitlerimize, minnet duyduğumuz bu vatanın kahramanlarının eğitimine, polisimizin ve askerimizin çocuklarına bağışladım. 3-4 takımdan transfer teklifi aldım. Hiçbirini kabul etmedim. Çok fazlasıyla çalışma taraftarı değildim, ta ki bu sabah yaptığım bir görüşmeyle Mustafa başkanın direktifleriyle gel dediler. Takımın başaracağına inancım var. Oyuncularıma inanıyorum. Taraftarımızın desteğine çok ihtiyacım var. Hep birlikte Gaziantepspor'u bu ligde tutarak sevenlerini mutlu etmek tek arzumuz." Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Şanlıurfa'yla ve ardından da ligde Trabzonspor'la oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarına devam ettiklerini belirten Uygun, "Şanlıurfa maçında eksikliklerini gördüğüm arkadaşlarımızı değerlendireceğiz. Sonrasında da Trabzon maçı var. Çok zor bir maç bizi bekliyoruz. Trabzon yeni transferleriyle yukarılara çıkmak istiyor. Allah'ın izniyle sahada oyun anlayışımızla, duruşumuz ve mücadelemizle savaşan Gaziantepspor'u göreceğiz. Puanlarla dönmek istiyoruz, Allah'ın izniyle bunu başarırız" diye konuştu.