(Görüntülü Haber) BTSO'dan öğrencilere Bursaspor forması

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), öğrencilere Bursaspor formaları hediye etti. Öğrenciler Bursasporlu oyunculara da yoğun ilgi gösterdi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) yaptırdığı Yeniceabat'ta bulunan BTSO Eğitim Kampüsü'nde öğrencilere Bursaspor forması dağıtıldı. 2 bin 800 adet formanın ve bin adet top dağıtımının yapıldığı törene BTSO Başkan İbrahim Burkay ve Bursaspor Başkanı Ali Ay'ın yanı sıra yeşil beyazlı oyuncular, John Bostock, Yusuf Erdoğan ve William Ekong da katıldı.

ALİ AY BURSASPOR MARKASINA KATKI VERECEKSİNİZ

Organizasyon için BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve BTSO ailesine teşekkür eden Başkan Ali Ay, Sizin gibi Bursasporlularla gurur duyuyoruz. Kombine katkısının ardından şimdide forma kampanyası yaptılar. Burada yüzlerce öğrenci kardeşimi görüyorum ve onlara forma dağıtması çok hoşumuza gitti. Sizlerin arasından seneler sonra arasında futbolcu, yönetici veya hocalar çıkacak. Kimler hangi görevi yapacak bilemem ancak şunu çok iyi biliyorum; Bursaspor markasına katkı vereceksiniz. Sizden tek isteğim daima ne olursa olsun Bursaspor'un arkasında olmanızdır. Sizlere eğitim ve iş hayatınızda başarılar diliyorum dedi.

İBRAHİM BURKAY BURSA'YA MESAJ VERİYORUZ

BTSO Başkanı ve yeni dönem başkan adayı İbrahim Burkay ise bu desteklerin devam edeceğini ve bunun yanı sıra hafta sonu Afrin'e moral ziyareti yapacağını da söyledi. Okulun isminin '15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Mesleki Kampı' olduğunun altını çizen Burkay, Bu ülke için ve bu ülke özgürlüğü için kendini bu millete adamış şehit olmuş isimlerin olduğu bu okulun ve ülkenin gelişimi için alın teri dökeceksiniz. Bursasporun değerli oyuncuları ve başkanıyla sizin yanınıza geldik. Buradan sizlerle birlikte Bursa'ya mesaj veriyoruz. Ülke ve milletimizin nasıl ki zor zamanında yanındaysak Bursaspor'un da zor zamanında yanında olduğumuzu göstermek için buradayız ve sizler bunu çok iyi yapıyorsunuz diye konuştu.

YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Bursasporluluğun iyi ve kötü gününde takımın yanında olmayı gerektirdiğini belirten Burkay, Biz de Bursa iş dünyası olarak her zaman Bursaspor'un yanında olduk. İyi ve kötü günde çocukluğumuzdan beri yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Bu hafta sonu da Afrin'e ve özellikle o bölgede operasyonlarda olan askerlerimizede bir kampanya yaptık hafta sonu orada olacağız. Bursaspor'un yanında olduğumuz gibi Afrin'de bulunan askerlerimizin nezdinde bütün TSK'nın yanında olacağımızı bilmenizi isterim şeklinde konuştu.

YUSUF ERDOĞAN KANIMIZA KADAR BURSASPORLU OLDUK

Bursaspor ailesine bu sezon katılan Yusuf Erdoğan ise kendisine yönelik tezahüratlara teşekkür ederek başladığı konuşmasında, Böyle büyük bir organizasyon beklemiyorduk. Buraya geldiğiniz için bizi onurlandırdınız. Bu kadar büyük bir taraftara sahip olduğumuz için de çok mutluyum. Bizler elimizden gelen her şeyi yapacağız ifadelerini kullandı.

Genç oyuncu ayrıca, Evlenmeden önce hanım tarafından Bursasporluyduk, buraya transfer olunca artık damarda ki kanımıza kadar Bursasporlu olduk dedi.

'Bursaspor, Bursa'nın en büyük markası' diyen Büyükşehir Belediye Başkanvekili Abdullah Karadağ, Şampiyon olduğumuz dönem ve sonrasında bütün yurt dışından gelen insanlar Şampiyon Bursa diyerek Bursa'yı tanıyorlar. Ali Ay ve ekibinin her daim yanında olacağız. Bursaspor bundan sonra ki dönemlerde Boğaz Köprüsüne tekrardan o bayrağı asacaktır diye konuştu.

Programın sonunda öğrenciler Yusuf Erdoğan, William Ekong ve John Bostock'a yoğun ilgi göstererek hatıra fotoğrafı çektirdi.