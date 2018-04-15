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(Görüntülü Haber) Brezilyalı golcü Kahe futbol kariyerini sonlandırdı

Sinan HARMANCI / AMASYA,() Süper Lig'de 8 sezon futbol oynayan 36 yaşındaki Brezilyalı golcü Carlos Kahe, futbol kariyerini Amasya’da sonlandırdı. Süper Lig'de Gençlerbirliğispor, Manisaspor, Denizlispor ve Karşıyaka takımlarında...

Sinan HARMANCI / AMASYA,()

Süper Lig'de 8 sezon futbol oynayan 36 yaşındaki Brezilyalı golcü Carlos Kahe, futbol kariyerini Amasya’da sonlandırdı.

Süper Lig'de Gençlerbirliğispor, Manisaspor, Denizlispor ve Karşıyaka takımlarında oynayan ve 286 maçta 87 gol atan Carlos Eduardo de Souza Floresta (Kahe), bu sezon başında Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yeni Amasyaspor'a transfer oldu. Bugün Yeni Amasyaspor-Merzifonspor Play-Out maçı öncesi Kulüp Başkanı Ali İhsan Üzüm ve Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Erdem kulüp adına Kahe'ye plaket verdi. 12 Haziran şehir stadyumunda oynanan ve yeşil beyazlı ekibin 5-0‘lık üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmada 2 gol atan Kahe takım arkadaşlarının omuzlarında yeşil sahalara veda etti.

Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyen Kahe, “Türkiye’de ve Yeni Amasyaspor’da 9 yıl futbol oynadım. Her şey çok güzeldi. Kulübümün yöneticileri, teknik heyet ve takım arkadaşlarıma her şey için teşekkür ediyorum. Ben Türkiye’de güzel zaman geçiyorum. Burayı çok seviyorum. İnşallah Türkiye’de hoca veya menajer olarak devam etmek istiyorum. 2 hafta ailemle burada zaman geçireceğim” dedi.

 

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