Eraydın AYTEKİN - Hüsnü Ümit AVCI - İrfan ÖZŞEKER SİVAS,() - Brezilyalı futbolcu Robinho, havalanındaki karşılama sonrasında kulüp tesislerine geçerek Başkan Mecnun Otyakmaz ile bir süre görüştü. Ardından kulüp yetkilileri ile birlikte Medicana Sivas Hastanesi'ne götürülen Robinho, burada sağlık kontrolünden geçirildi.
(Görüntülü Haber) Brezilyalı futbolcu Robinho, sağlık kontrolünden geçti
Eraydın AYTEKİN - Hüsnü Ümit AVCI - İrfan ÖZŞEKER SİVAS,() - Brezilyalı futbolcu Robinho, havalanındaki karşılama sonrasında kulüp tesislerine geçerek Başkan Mecnun Otyakmaz ile bir süre görüştü. Ardından kulüp yetkilileri ile birlikte...
23 Ocak 2018 Salı 15:41
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