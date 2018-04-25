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(Görüntülü Haber) Boluspor'un hedefi Süper Lig

Murat KÜÇÜK/BOLU,() SPOR Toto 1. Lig’de ilk 2 şansını sürdürerek Süper Lig'e çıkmaya inanan Boluspor, ligin 33. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör...

Murat KÜÇÜK/BOLU,() SPOR Toto 1. Lig’de ilk 2 şansını sürdürerek Süper Lig'e çıkmaya inanan Boluspor, ligin 33. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Biz de olanların farkındayız, en yüksek puan ortalamasıyla oynuyoruz. Kazanan, isteyen bir takım var. Bunun da herkesin istediği gibi şampiyonlukla sonuçlanmasını istiyoruz" dedi. Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından çabuk, kuvvet ve pas çalışması gerçekleştirildi. Dar alan çalışması ile devam eden antrenman, stretching ile sona erdi. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, ligin son iki maçını da kazanmak istediklerini ifade ederek, “Güzel bir sezon geçiriyoruz. Bunu kalan son iki maçta, olursa ilk ikiyle süsleyip, olmazsa ilk 6’nın içerisinden play-off’tan çıkarak süslemek istiyoruz. Biz de olanların farkındayız, en yüksek puan ortalamasıyla oynuyoruz. Kazanan, isteyen bir takım var. Bunun da herkesin istediği gibi şampiyonlukla sonuçlanmasını istiyoruz. Son iki maç kağıt üzerinde çok zor gibi görünüyor. Bizim kazanmamız rakiplerin de kaybetmesi gerekiyor. Her şeyin bir arada olması gerekiyor. Şimdiye kadar o şekilde oldu, bunun da öyle olacağını düşünüyorum. Biz hata yapmadan rakiplerin hata yapmasını bekleyeceğiz. Şu anda yapacağımız çok fazla bir şey yok" diye konuştu.

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