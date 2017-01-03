(Görüntülü Haber) Boluspor Teknik Direktörü Çapa: "Hedefimiz ilk 6 içerisinde ligi tamamlamak"

NAMIK KEMAL KILINÇ - SERİK (ANTALYA), () Boluspor, Antalya'nın Serik İlçesi'nde ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Fuat Çapa, "Hedefimiz ilk 6 içerisinde ligi tamamlamak" dedi. TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor ikinci yarı hazırlıklarına Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Kaya Palazzo Otel'de başladı. Teknik Direktör Fuat Çapa nezaretinde ilk idmanını otelin sahasında yapan futbolcular ısınma koşusunun ardından güce dayalı çalışma yaptı. Antrenman 10'ar ve 20'şer kiloluk halter çalışmalarının ardından otelin sahasında taktik çalışmayla sürdü. Boluspor'un Sivasspor'dan transfer ettiği Musa Sinan Yılmazer de ilk idmana katıldı. Kamp çalışmaları 15 Ocak'ta oynanacak Manisaspor maçına kadar sürecek. 'İKİNCİ YARIYA İYİ BAŞLAMAK İSTİYORUZ' Teknik Direktör Fuat Çapa, "Çalışmalara bugün itibariyle başladık. Devre arası çok uzun değil. İkinci yarıya en iyi şekilde başlamak istiyoruz. Devre arasında aramızdan ayrılan arkadaşlarımız oldu. Yeni gelecek oyuncularımız olacak, bunları bir an önce takımımıza katabilirsek buradaki süreci de en iyi şekilde değerlendirmiş oluruz. İlk yarıdaki özellikle ilk 11-12 hafta gösterdiğimiz performansı ikinci yarıda da göstermek istiyoruz" dedi. HEDEF İLK 6'DA TAMAMLAMAK İlk yarının son 4 haftasında bekledikleri sonuçları alamadıklarını aktaran Çapa, "Bunun birden fazla nedeni var. Olumsuz hava şartları, kupa maçları, kart ve sakat oyuncular gibi birçok bahane üretebiliriz. Ama bahaneler bize herhangi bir şey getirmiyor. Sadece şunu yapmamız gerekiyor. İlk yarıyı iyi şekilde analiz edip hem takım olarak hem de birey olarak ikinci devre eksikliklerimizi gidereceğiz. İkinci yarıya iyi bir şekilde hazırlanıp, daha iyi bir yerde ligi bitiririz. Amacımız, hedefimiz ilk başta uzun ve kısa vade projeler yapmıştık. Ama bu süreç bizi belki de iki yılda yapacağımız işleri 6 ayda çok iyi şekilde gördük. Bu 6 ayda bize verilen verileri iyi şekilde değerlendirirsek yapacağımız transferlerle bizim de hedefimiz ilk 6 içerisinde ligi tamamlamak. Ama ilk 6'da ligi nerede bitireceğimizi zaman gösterecek. Kampımızda 1 ya da 2 hazırlık maçı yapacağız" diye konuştu.