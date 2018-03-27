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(Görüntülü Haber) Boluspor'da Fenerbahçe dopingi

Murat KÜÇÜKBOLU, () Burak Asan O'na böyle güzel bir gol atmak bana nasip oldu. Çok mutluyum Andre Santos Volkan'ın burada 6 gol yemiş olması onun iyi futbolculuğundan ya da profesyonelliğinden hiçbir şey götürmüyor SPOR Toto 1. Lig takımlarından...

Murat KÜÇÜKBOLU, ()
Burak Asan O'na böyle güzel bir gol atmak bana nasip oldu. Çok mutluyum
Andre Santos Volkan'ın burada 6 gol yemiş olması onun iyi futbolculuğundan ya da profesyonelliğinden hiçbir şey götürmüyor
SPOR Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un, Fenerbahçe kalecisi Volkan'a 40 metreden gol atan genç oyuncusu Burak Asan ve yıldız futbolcusu Andre Santos, hedeflerinin Süper Lig olduğunu söyledi.
Geçen cuma günü oynanan ve Boluspor'un Fenerbahçe'ye karşı 6-2'lik üstünlüğüyle sona eren hazırlık maçında Fenerbahçe kalecisi Volkan'a 40 metreden attığı golle adından söz ettiren Bolusporlu 20 yaşındaki genç oyuncu Burak Asan, herkesin konuştuğu isim haline geldi. Genç futbolcu, kaleci Volkan'ın Türkiye'nin en iyi kalecilerinden biri olduğunu ifade ederek, Volkan abi Türkiye'nin en iyi kalecilerinden biri. O'na böyle güzel bir gol atmak bana nasip oldu. Çok mutluyum. Hazırlık maçıydı biz de 3 günlük bir izinden gelmiştik. Böyle bir skor almamız gerçekten çok iyi oldu. Takımda da her şey yolunda. Bu hafta Gaziantepspor'u yenip çıkış yakalamak istiyoruz. 6'da 6 yapıp Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Öncelikli hedefim Boluspor'la Süper Lig'e çıkmak. Olursa Süper Lig'de oynamak isterim. Örnek aldığım futbolcu mevkiim nedeniyle Atiba ve Mehmet Topal. Hem de karakter açısından ikisini de çok beğenirim dedi.
ANDRE SANTOS BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR MAÇ OLDU
Daha önce Fenerbahçe'de oynayan Boluspor'un Brezilyalı yıldızı Andre Santos da, Benim için çok özel bir maç oldu. Fenerbahçe'de oynadığım ilk maçımda Bolu'ya gol atmıştım. Burada da Fenerbahçe'ye karşı ilk rakip olduğum maçta gol attım. Hazırlık maçı da olsa kazanmak güzel. Volkan'ın burada 6 gol yemiş olması onun iyi futbolculuğundan ya da profesyonelliğinden hiçbir şey götürmüyor. Tabi hoş bir anı olmadı O'nun için, ilk defa hayatında 6 gol yemiş. Çok önemli değil, o hala çok mükemmel bir kaleci. Bu maç hazırlık maçıydı. Geçti ve geride kaldı. Önümüzde daha önemli olan Gaziantepspor maçı var. Bu maçı ve ligi kazanmak istiyoruz diye konuştu.

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