ümraniye escort

İstanbulda en iyi hizmet veren evden eve nakliyat şirketleri beylikdüzü evden eve nakliyat beykoz evden eve nakliyat bostanci evden eve nakliyat kurtköy evden eve nakliyat dış cephe mantolama pendik evden eve nakliyat
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Karamollaoğlu: Bugünkü iktidar 28 Şubat'ın meyvesidir
Karamollaoğlu'ndan çarpıcı ittifak açıklaması
Ak Parti Eyüpsultan İlçe Kongresi yapıldı... Listede Sürpriz isim: Abdullah Akgün
AKP Listesinde Sürpriz isim: Abdullah...
Dolar haftaya 4.10, euro 5.05 liranın üstünde başladı
Dolar haftaya 4.10, euro 5.05...
Beyaz Saray: Suriye'den çekilmekte kararlıyız
Beyaz Saray: Suriye'den çekilmekte kararlıyız

(Görüntülü Haber) Boluspor Başkanı Çarıkçı Gönlümüz ilk ikiden Süper Lig'e çıkmakta

Murat KÜÇÜK  BOLU,() Spor Toto 1'inci Lig'de ilk 2 şansı süren Boluspor'da Başkan Necip Çarıkçı, Gönlümüz ilk ikiden Süper Lig'e çıkmakta. Ama olmazsa da takımımızı en iyi şekilde Play-Off'lara hazırlamak için de ek bir zamana...

Murat KÜÇÜK  BOLU,()
Spor Toto 1'inci Lig'de ilk 2 şansı süren Boluspor'da Başkan Necip Çarıkçı, Gönlümüz ilk ikiden Süper Lig'e çıkmakta. Ama olmazsa da takımımızı en iyi şekilde Play-Off'lara hazırlamak için de ek bir zamana ihtiyacımız olacak dedi.
Spor Toto 1'inci Lig'in 31'inci hafta mücadelesinde 2-0 yenik düştüğü karşılaşmayı 3-2 üstünlükle tamamlayan Boluspor'da moraller yerinde. Kırmızı-beyazlılar, Adanaspor galibiyetinin ardından haftasonu karşılaşacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına kulüp tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.
Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Adanaspor maçının hem ilk 2 hem de Play-Off açısından şanslarını artırdığını ifade ederek, Adanaspor maçında çok değişik bir futbol oynandı. 2-0 yenik duruma düştük. O dakikalarda belki 'Play-Off'lar sıkıntıya girebilir mi' diye düşündük. Maç 2-2 olduğunda '1 puan bize yeter mi' diye de düşündük. 3-2 olunca da Play-Off'ları yüzde 80 garantiledik. Şimdi ilk 2'ye göz kırptık. Yani bir anda maçın içerisinde ne olabileceğini gördük. 3 futbolcumuz oyuna girdi. Hem Sefa, hem Guido Koçer hem de Santos. Yedeklerin bile oyuna girip takıma vermiş oldukları katkı da bizi mutlu etti. Artık Boluspor takımında oynayan oynamayan bütün futbolcu kardeşlerimiz hedef doğrultusunda bu şampiyonluğa inanmış. Teknik heyetim de inanmış. Dünkü maçtan dolayı teknik heyetime, futbolcularıma çok teşekkür ediyorum dedi.
Sezon başında 9 maçta kaybettikleri 8-9 puanı şu anda aradıklarını belirten Başkan Çarıkçı, şöyle devam etti Cumartesi günü Bolu'da oynayacağımız İstanbulspor karşılaşmasından 3 puan almak istiyoruz. Ankaragücü ve Ümraniyespor'un maçları var. Bizim tek yapacağımız şey 3 maçta 9 puanı alıp beklemek. Şu an tabii ki rakibin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Onun için bu hafta İstanbulspor maçında 3 puan için sahaya çıkacağız. Daha sonra Eskişehirspor deplasmanı ve Denizlispor maçı var. Gönlümüz ilk 2'den Süper Lig'e çıkmakta. Ama olmazsa da takımımızı en iyi şekilde Play-Off'lara hazırlamak için de ek bir zamana ihtiyacımız olacak

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314