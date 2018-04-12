(Görüntülü Haber) Boksörler yerin 150 metre altında antrenman yaptı

Ramazan SARICI / ÇANKIRI,() İtalya'da 17-26 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan 2018 Genç Kadın ve Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası öncesi Çankırı'da kamp çalışmalarını sürdüren Türkiye Genç Bayanlar Boks Milli Takımı çalışmalarına Çankırı'nın kültür değerleri arasında olan, Hititler döneminden bu yana yaklaşık 5 bin yıldır işletilen tuz mağarasında devam etti. Avrupa Şampiyonası için hazırlıklara hız kesmeden devam eden milli boksörler yerin 150 metre altında yarım saatlik antrenman yaptı. Antrenman öncesi tuz mağarasını gezen milli sporcular, tuzdan yapılmış heykeller ve hayvan fosillerini hayranlıkla inceledi. Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan Türkiye Genç Bayanlar Boks Milli Takımı Antrenörü İsa Daştan, yerin 150 metre altında bulunan tuz mağarasında antrenman yapmanın çok etkileyici olduğunu söyledi. Daştan, tuz mağarasındaki antrenmanın sporcuların sağlığı için faydalı olduğunu ifade ederek, “Gerçekten çok faydalı bir antrenman oldu. Sporcuya performans verebilecek şekilde bir havası var. Bahsettikleri gibi çok güzel bir yer. Gölge çalışması ve kondisyon artırıcı çalışmalar yaptık. Sporculara için ciğer açıcı, kondisyonu artırıcı faydaları olur” şeklinde konuştu. Sporcular daha sonra Çankırı’nın tarihi ve turistik yerlerini gezmek üzere mağaradan ayrıldı.