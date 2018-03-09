(Görüntülü Haber) Bisiklet tutkunları Erciyes’in karlı zemininde pedal basacak

KAYSERİ () ERCİYES Kayak Merkezi'nde pazar günü bisikletçiler karlı zeminde pedal basacak. Kış sezonu boyunca birbirinden renkli aktiviteler ile adından söz ettiren Erciyes Kayak Merkezi, bu kez de bisiklet tutkunlarını kar üzerinde bir araya getirecek. Yüzden fazla bisikletli, pazar günü Tekir Kapıdaki pistte dağ bisikleti ile karlı parkurda pedal çevirecek. Ulusal ve uluslararası organizasyonlarla adından söz ettiren Erciyes Evrensel Kış Sporları ve Turizm Merkezi, sporu ve eğlenceyi bir araya getirerek misafirlerine alternatif etkinliklerle keyifli vakit geçirme olanağı sağlıyor. Geçtiğimiz hafta sonu Ford Snowboard Dünya Kupasına ev sahipliği yapan Erciyes’te adrenalin dolu faaliyetler hız kesmeden devam ediyor. 2017 yılında Erciyes A.Ş. tarafından ilk kez gerçekleştirilen Erciyes Snow Downhill MTB Challenge, 11 Mart Pazar günü ikinci kez adrenalin ve heyecan tutkunlarını bir araya getirecek. Türkiye'nin ilk dağ bisiklet parkı ile Erciyes Bike Park dünya downhill bisiklet haritasına ülkemizden ilk giren parkur olması açısından dikkat çekiyor. Dünya genelinde bisiklet meraklılarının en çok takip ettiği PinkBike, TrailForks, Bike Magazin web sayfaları üzerinden tanıtımları yapılan organizasyon, önümüzdeki yıl Uluslararası Dağ Bisikleti Federasyonu işbirliği ile gerçekleştirilerek global boyut kazanacak. Erciyes Dağı’nda 2200 metredeki Tekir Kapı gondol teleferikle bisikletlerini 2470 metreye çıkaracak yarışmacılar Gondol üst istasyondan start alacak ve kayak pistinde aşağı doğru yüksek adrenalin yaşayıp, süzülecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana başta olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerinden etkinliğe katılacak bisikletliler üç farklı kategoride bir birileriyle mücadele edecek. 14 ila 17 yaş arası çocuklar, 18 ila 29 yaş arası gençler ve 30 yaş üzeri bisikletlilerin katılabileceği aktivite için Erciyes’in www.kayserierciyes.com.tr internet sitesine başvuracak. 11 Mart Pazar günü gerçekleşecek etkinlikte bitiş çizgisine ilk ulaşan bisikletçinin büyük ödülü kazanacağı yarışta, 3 bin TL para ödülü ve çeşitli hediyeler verilecek.