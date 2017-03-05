(Görüntülü Haber) Bilardoda 2016 yılının en iyileri ödüllendirildi

Namık Kemal KILINÇ / Serik,(Antalya),() Türkiye Bilardo Federasyonu 2016 yılında dereceye giren en iyi bilardocuları para ödülü ile ödüllendirdi. Antalya'nın Serik İlçesi Belek turizm merkezinde bulunan Maritim Beach Otel'de gerçekleştirilen ödül töreninde 2016 yılı içerisinde dereceye giren Türkiye'nin en iyi bilardocularına törenle ödülleri verildi. Bilardo Federasyonu tarafından ilk defa düzenlenen ve sporcuların onure edildiği ödül törenine Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, Türkiye Bilardo Federasyonu Başkan Vekili Cumabey Germi, Federasyon yönetim kurulu üyeleri Ümit Özkul, Yağmur Aslan ve sporcular katıldı. Ödül töreni açılış konuşmasını yapan Başkan Ercan, "2016 yılında yapılan turnuvalarda dereceye giren bilardocu sporcularımıza bugün ödüllerini veriyoruz. Türkiye Bilardo Federasyonu diğer federasyonlar gibi örnek bir federasyon olma yolunda ilerliyor. Federasyonumuzun gelirleri arttıkça tanınılırlığımız ve prestijimiz yükseldikçe bu ödüllerde artacaktır. 2016 yılında yüksek performans gösteren 48 sporcumuzu tebrik ederim" dedi. Ödül töreninde, 3 bant büyük erkekler, 3 bant kadınlar, 3 bant gençler, pool erkekler, pool kadınlar, pool gençler, pool yıldızlar ve artistik bilardo kategorisinde dereceye giren toplam 48 sporcuya plaket ve toplam 113 bin TL para ödülü verildi. 2016 yılında 3 bant büyük erkeklerde Mehmet Can Çapak, 3 bant kadınlarda Gülşen Degener, 3 bant gençlerde Arda Güngör, Pool erkeklerde Onur Yıldırım, Pool Kadınlarda Eylül Kibaroğlu, Pool Gençlerde Samet Değirmenci, Pool Yıldızlarda Mehmet Ulaş İşcan ve Artistik bilardoda Serdar Gümüş zirvede tamamladılar. Ödül alan tüm sporcular Türkiye'deki başarılarla yetinmeyeceklerini, Avrupa ve Dünyada da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerini söylediler.