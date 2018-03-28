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(Görüntülü Haber) Bilal Kısa Akhisar'da çok mutlu

"Galatasaray'dan sonra Bursaspor'da sıkıntılı dönemler yaşadım. Hem oyun anlamında hem sakatlık anlamında istediğim şeyi orada bir türlü sahaya yansıtamadım"   "Bu hafta inşallah 3 puanı alıp yolumuza devam ederiz"   Barış...

"Galatasaray'dan sonra Bursaspor'da sıkıntılı dönemler yaşadım. Hem oyun anlamında hem sakatlık anlamında istediğim şeyi orada bir türlü sahaya yansıtamadım"


 

"Bu hafta inşallah 3 puanı alıp yolumuza devam ederiz"


 

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, ()


 

SPOR Toto Süper Lig'de Galatasaray ve Bursaspor maceralarının ardından devre arasında 2.5 yıl sonra Teleset Mobilya Akhisarspor'a dönen Bilal Kısa, yuvasında çok mutlu olduğunu söyledi. Takımın yıldızı olarak ayrıldığı Teleset Mobilya Akhisarspor'a dönüşünde yedek kulübesini mesken tutup şans bulduğu 6 maçta beklenen patlamayı yapamayan Bilal, "Akhisarspor her zaman aklımdaydı" dedi.

Sıkıntılı dönemin ardından tekrar Akhisar'a gelmenin keyifli olduğuna vurgu yapan takım kaptanı, "Öncelikle tekrar burada olduğum için çok mutluyum. Tekrar gelmeyi çok istedim. Galatasaray'dan sonra Bursaspor'da sıkıntılı dönemler yaşadım. Hem oyun anlamında hem sakatlık anlamında istediğim şeyi orada bir türlü sahaya yansıtamadım. Ama giderken bile hep aklımda Akhisar vardı. Tekrar burada olmaktan çok mutluyum. İnşallah bıraktığım yerden devam ederim. Güzel bir şekilde bırakmıştım, yine aynı şekilde devam ederim" şeklinde konuştu.

İlk yarıya iyi başladıktan sonra takımın 12 maç kazanamama sıkıntısı çektiğini hatırlatan Bilal Kısa, "Ama ikinci yarıda takım olarak yeniden ayağa kalktık ve 4'te 4 bir seri yakaladık. Bu bizim için çok iyi oldu. Kalan maçlarda elimizden gelenin en iyisini yapıp sahadan galibiyetlerle ayrılmayı istiyoruz. Hedefimiz yukarılara gitmek ama biz her şeyin farkındayız. Bu ligde her şey olabiliyor. Çok zor maraton var, kolay maç yok. Onun için bir an önce de alttan kurtulmak istiyoruz. Bu hafta Başakşehir ile çok zorlu bir maçımız var. Onlar da gerçekten son 3-4 yıldır ligde çok iyi gidiyorlar ve lige damga vurdular. Kendi sahamızda oynayacağız, taraftarımız bize çok sahip çıktı. Zaten her zaman Manisa'da da sahip çıkıyordu ama son dönemlerde bir azalma vardı. Sonuçta yeni stadımızda tekrar bir birliktelik oluştu. İnşallah bunu böyle devam ettiririz. Bu hafta inşallah 3 puanı alıp yolumuza devam ederiz" diye konuştu.

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