(Görüntülü Haber) Beşitaşlı Andreas Beck: ''Şampiyonluk küçük takımları yenmekten geçiyor'' (1)

ALİ DANAŞ - ANTALYA / ''Sürekli oynamayı çok istiyorum'' ''Mitrovic bize katkı sağlayacak'' ''Eto'o burada olursa mutlu oluruz'' ''Türkiye bunları hak etmiyor'' ''Quaresma ile oynamak mutluluk verici'' Devre arası çalışmalarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta basın mensupalrının bugünkü konuğu Alman sağ bek Andreas Beck'ti. Andreas Beck şampiyonluk yolunda önemli olanın maçların küçük maçları kazanmak olduğunu söylerken Beşiktaş'a transferi gündemde olan Samuel Eto'o için ''Eto'o çok büyük bir futbolcu, gelirse çok mutlu oluruz'' ifadelerini kullandı. Andreas Beck'in açıklamaları şu şekilde: ''SÜREKLİ OYNAMAYI ÇOK İSTİYORUM'' "Kampta koşullar çok iyi. Hava sık sık değişiyor ama sahanın koşulları da çok iyi. Otel koşulları da aynı şekilde. Ligin ikinci yarısında büyük hedeflerimiz var. Son maçı Bolu'ya karşı oynadık. Ardından izin yaptık .Zihinsel olarak dinlendik. 5 gündür burada sıkı bir şekilde çalışıyoruz. İkinci yarı için hazırlanıyoruz. Çok büyük hedeflerimiz var. Şampiyon olmak istiyoruz. Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Avrupa Ligi'nde ilerlemek istiyoruz. Bizi çok yoğun maç takvimi bekliyor bizde buna hazırlanıyoruz. Burası büyük bir takım. Türkiye'nin en iyi oyuncularıyla oynuyoruz .Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadık. Geçen sezon her maçta oynamıştım. Şenol hoca bu sezon boyunca daha fazla rotasyon yapacağını söyledi. Bizde rekabet halindeyiz. En iyisini yapmaya ve elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Her oyuncu gibi bende mümkün olduğu kadar çok maçta oynamak istiyorum" ''ŞAMPİYONLUK KÜÇÜK TAKIMLARI YENMEKTEN GEÇİYOR'' "Bütün şampiyonluk hedefi olan takımlar ligin sonuna kadar yarışta kalabilirler. Küçük takımlarla oynayacağımız deplasman maçları çok önemli. Oradaki hava koşulları saha koşulları özellikle. Bu maçları kazandığımızda şampiyonluk şansımızın yükseleceğini düşünüyorum. Derbilerde de kaybetmememiz gerekiyor. Kaybederseniz rakibin gerisinde kalırsınız. Bu uzun bir maraton. Son maça kadar devam edeceğiz. Başakşehir büyük çıkış yaptı. Galatasaray geçen seneye göre daha iyi durumda. Bu takımlar birbirleriyle oynayacak ve o arada puan kayıpları olacak bu da ligin seyrine etki edecek" ''MİTROVİC BİZE KATKI SAĞLAYACAK'' "Mitrovic de dahil burada transfer edilen her oyuncunun bize katkı sağlaması lazım. İki antrenman yaptı ve fiziksel olarak iyi görünüyor ve güçlü. Türkiye Ligi ile Hırvat Ligi arasında fark var. Uyum süreci önemli. Ancak sağlıklı olduğu sürece bize katkı sağlayacaktır" ''ETO'O BURADA OLURSA MUTLU OLURUZ'' "Eto'o Türkiye Ligi'ndeki en büyük isimlerden biri. Bu kadar büyük akla sahip oyuncular burada olursa mutlu oluruz. Ama takımın seviyesini yukarıya taşıyacak her oyuncu da bizi mutlu eder. İkinci yarıda yoğun maçlar olacak ve maraton çok uzun olacak" ''TÜRKİYE BUNLARI HAK ETMİYOR'' ''Türkiye'de yaşanalar hepimiz için çok üzücü. Bu ülkedeki insanları da rahatsız eden bir durum. Terör bu ülkedeki insanları da huzursuz ediyor. Ben bu ülkede kendimi iyi hissediyorum, insanların bize olan yaklaşımı çok iyi. Ailemde bunu hissediyor. İnsanların bu enerjisi sayesinde bu kararlılığı hissediyoruz. Ayrılmak gibi bir düşüncem yok. Terör olayları umarım azalır terör atmosferi bu ülkenin üzerinden uzaklaşır. Burası güzel bir ülke ve bu ülke bunları hak etmiyor" ''QUARESMA İLE OYNAMAK MUTLULUK VERİCİ'' "Quaresma gibi yüksek kaliteli oyuncularla oynamak mutluluk verici. Oynadığınız oyuncunun nelerden hoşlandığını nasıl pozisyonlar aldığınız bilmeniz gerek. Türkiye'de oynayan takımların hepsinde savunma kadar hücumda önemli. Öndeki oyuncular gol atmak üretmek için orada oynuyor. Benim işim işin savunma tarafı ve bunun ardından ona gereken katkıyı sağlamak" ''MARİO GOMEZ İLE İRTİBAT HALİNDEYİZ'' "Mario Gomez ile irtibat halindeyiz ve görüşüyoruz. Olup biten her şeyden haberi var. Geçen sezon güzel zamanlar geçirdi. Onun kariyerinin en güzel dönemiydi. Yeni bir macera olan Wolfsburg 'a transfer oldu. Fırsat olursa döner mi bilmiyorum ama burada oynayacak bu yeteneğe sahip. Ancak döneceğiyle alakalı isteği var mı inanın bunu bilmiyorum."