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(Görüntülü Haber) Beşiktaşlı yönetici Albayrak: "Cenk için teklif yok"

"Arda'nın bizimle anılması normal" Olgucan KALKAN / İSTANBUL, () Beşiktaş Kulübü yöneticilerinden Metin Albayrak, Osmanlıspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Taraftarlara teşekkür ederek...

"Arda'nın bizimle anılması normal" Olgucan KALKAN / İSTANBUL, () Beşiktaş Kulübü yöneticilerinden Metin Albayrak, Osmanlıspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Taraftarlara teşekkür ederek sözlerine başlayan Albayrak, "Hafta içi olmasına rağmen tribünleri dolduran taraftarlarımıza teşekkür ederiz. 2017 yılını güzel bir galibiyet ile bitirdik. Hak ederek, ikinci maç için önemli bir avantaj elde ettik. 2017 yılında üst üste 2'nci şampiyonluğumuzu elde ettik. Hocamız her şeyin en iyisini hak ediyor. Quaresma çok önemli bir oyuncu. Takıma çok büyük katkısı var. İyi işler yaptığında da kötü işler yaptığında da çok eleştiriliyor. 2017'nin son golünü attı ona da teşekkür ediyoruz" dedi. "ARDA'NIN BİZİMLE ANILMASI NORMAL" Cenk Tosun ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Albayrak, "Cenk Tosun için herhangi bir teklif yok. Biz de basından öğreniyoruz. Bize eğer bir teklif gelirse yönetim kurulunda görüşülüp karar verilir. Arda Turan Türkiye'ye mal olmuş önemli bir futbolcu. Bizimle anılması normal. Çünkü Beşiktaş Türkiye'yi ve camiamızı Avrupa'da çok önemli işler yaptı. Ancak Arda şu an gündemimizde yok. Transfer dönemi başlayınca neler olacak bekleyip göreceğiz" diye konuştu.

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