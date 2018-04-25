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(Görüntülü Haber) Beşiktaşlı Tolgay Arslan Konuşursam bana da ceza gelir !..

Ali DANAŞ - İSTANBUL   Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan, tatil edilen derbi kararıyla ilgili yöneltilen soruya, Konuşursam bana da ceza gelir yanıtını verdi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi (TFF), Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki...

Ali DANAŞ - İSTANBUL  
Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan, tatil edilen derbi kararıyla ilgili yöneltilen soruya, Konuşursam bana da ceza gelir yanıtını verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi (TFF), Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının 3 Mayıs Perşembe günü kaldığı yerden seyircisiz oynanacağını açıkladı.
Açıklama sonrası Beşiktaş'ın Nevzat Demir Tesisleri'nde bekleyen basın mensupları, antrenman için tesislere giren futbolculara mikrofon uzattı. Mustafa Pektemek ve Oğuzhan Özyakup kararla ilgili yöneltilen sorulara yanıt vermezken, Tolgay, Konuşursam bana da ceza gelir ifadelerini kullandı.

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