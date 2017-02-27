ALİ DANAŞ - İSTANBUL / Deplasmanda Galatasaray'ı 1 - 0 mağlup eden Beşiktaş'ın taraftarları, güvenlik kontrolü eşliğinde stattan çıkış yaptı. 30 otobüsle Türk Telekom Arena'ya gelen konuk takım taraftarları, aynı otobüslerle stattan ayrıldılar.
(Görüntülü Haber) Beşiktaşlı taraftarlar TT Arena'dan mutlu ayrıldı
ALİ DANAŞ - İSTANBUL / Deplasmanda Galatasaray'ı 1 - 0 mağlup eden Beşiktaş'ın taraftarları, güvenlik kontrolü eşliğinde stattan çıkış yaptı. 30 otobüsle Türk Telekom Arena'ya gelen konuk takım taraftarları, aynı otobüslerle...
27 Şubat 2017 Pazartesi 23:46
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