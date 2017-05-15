Ali DANAŞ, İstanbul () Bursa deplasmanına gitmek üzere sabah 10.00'dan itibaren Vodafone Arena Stadı'nın dışında toplanan siyah-beyazlılar yaklaşık 50 otobüse binerek yola çıktılar. Vodafon Arena Stadı'nda çok sayıda çevik kuvvet tedbir alırken, 2 adet TOMA hazır bekletildi. Üstleri aranan ve pasolig kartı kontrol edilen taraftarlar otobüslere bindirildi. Beşiktaşlı taraftarlar Osmangazi Köprüsü üzerinden Bursa'ya ulaştırılacaklar. Bursa'nın dışında bir müddet bekletilecek olan taraftarlar için bir kez daha güvenlik kontrolü yapılacak ve sonrasında Timsah Arena'da yerlerini alacaklar
(Görüntülü Haber) Beşiktaşlı taraftarlar Bursa'ya gidiyor
Ali DANAŞ, İstanbul () Bursa deplasmanına gitmek üzere sabah 10.00'dan itibaren Vodafone Arena Stadı'nın dışında toplanan siyah-beyazlılar yaklaşık 50 otobüse binerek yola çıktılar. Vodafon Arena Stadı'nda çok sayıda çevik...
15 Mayıs 2017 Pazartesi 12:30
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