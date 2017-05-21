(Görüntülü Haber) Beşiktaş Yönetimi mali ve idari yönden ibra edildi

Sercan SAPANATAN - İSTANBUL / Beşiktaş Kulübü 2016 Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda yapılan ibra oylamasında yönetim, mali ve idari açıdan oy çokluğu ile ibra edildi. Akatlar Arena'da gerçekleştirilen olağan idari ve mali genel kurul devam ediyor.