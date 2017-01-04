Başkan Fikret Orman antrenmanı izledi Hazırlıklarını Antalya'nın Belek bölgesinde sürdüren Beşiktaş, günün ikinci antrenmanını tamamladı. Antrenman, takım halinde sahada yapılan ısınma ve stretching çalışması ile başladı. İstasyonlardan oluşan parkurda pas çalışması, ayak tenisi, basket, kafa pas çalışması, şut ve 5'e 2 çalışmalarının yer aldığı programlar değişmeli olarak uygulandı. İdman, 3 grup halinde yapılan koşulu şut çalışmasından sonra yarım sahada yapılan taktik maç ile sona erdi. Antrenmana, tedavisine devam edilen Ömer Şişmanoğlu katılmadı. Bu arada Başkan Fikret Orman ve yöneticilerden Metin Albayrak ile Ahmet Ürkmezgil, kampa gelerek Siyah-beyazlıların antrenmanını izledi. Beşiktaş, kamp çalışmalarına yarın saat 11.00 ve 17.30'da yapacağı antrenmanlarla devam edecek.
(Görüntülü Haber) Beşiktaş yağmur altında çalıştı
Başkan Fikret Orman antrenmanı izledi Hazırlıklarını Antalya'nın Belek bölgesinde sürdüren Beşiktaş, günün ikinci antrenmanını tamamladı. Antrenman, takım halinde sahada yapılan ısınma ve stretching çalışması ile başladı....
04 Ocak 2017 Çarşamba 20:41
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.