ALİ DANAŞ - İSTANBUL / Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş ve Fenerbahçe ekipleri, maçın oynanacağı Vodafone Arena'ya ulaştı. Saat 20.30'da başlayacak karşılaşma öncesi iki takımın otobüsleri geniş güvenlik önlemleri eşliğinde stada giriş yaptı.
(Görüntülü Haber) Beşiktaş ve Fenerbahçe stada ulaştı
ALİ DANAŞ - İSTANBUL / Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş ve Fenerbahçe ekipleri, maçın oynanacağı Vodafone Arena'ya ulaştı. Saat 20.30'da başlayacak karşılaşma öncesi iki takımın...
05 Şubat 2017 Pazar 19:19
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