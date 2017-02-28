(Görüntülü Haber)Beşiktaş Ümraniye'de şampiyon gibi karşılandı

Beşiktaş'ın derbi maçında Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenerek aradaki puan farkını 10'a çıkartmasının ardından Siyah-Beyazlı taraftarlar Ümraniye'ye akın etti. Yaklaşık 500 kadar taraftar tezahüratlar ve meşaleler ile takım otobüsünü büyük bir coşku ile karşıladı. Uzun süre tesislere girmekte zorlanan takım otobüsünde Şenol Güneş ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan Beşiktaşlı taraftarlar Atiba'ya üçlü çektirdi.