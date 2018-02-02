(Görüntülü Haber) Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: "Ne Bursaspor'a ne de bize yarayan bir sonuç oldu" (1)

Gürkan DURAL - Berktuğ ÖNCÜ / BURSA, ()

Süper Lig'de Beşiktaş, son dakikalarda bulduğu golle Bursaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada 2 puan kaybettiklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Kazanmamız gereken bir maçta maalesef 2 puan kaybettik. Oyuna iyi başlamıştık, 1-0 öne de geçtik. 2 tane anormal hatamız, pahalıya mal oldu. Rakibi oyuna ortak ettik, coşkusunu artırdık. İkinci yarıda pozisyonlarımız var, son dakikada attığımız golün ardından oluşan sonuç ne Bursaspor'a ne de bize yarayan bir sonuç oldu. Beklenmeyen şekilde yediğimiz goller var, 2 puan kaybetmemize sebep oldu. Bursaspor'u tebrik ediyorum, kaybettiğimiz 2 puan diye düşünüyorum" dedi.



"BÖYLE GOL YEMEK DOĞRU DEĞİL"



Oyuncularından memnun olduğunu ancak fazla bireysel hata yaptıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "1-0'dan sonra 2'nci golü bulabilirdik, onu yapamadık. Hiç beklenmeyen şekilde bizimkilerin de yardımıyla. Bizim gibi büyük takımların yiyeceği goller değil, bu tip pozisyonlarda böyle gol yemek doğru değil. Tam tersine rakip savunmadayken etkili pozisyonlarımız vardı gole çeviremedik" diye konuştu.



"KAZANACAK KADAR İYİ FUTBOL OYNADIK"



Ligdeki şampiyonluk iddialarına yönelik de konuşan Şenol Güneş, "Beşiktaş'ta her zaman hedef şampiyonluktur. Bugün de kazanmak için sahaya çıktık, kazanabilirdik. İster ben olayım, ister başkası, Beşiktaş takımı her zaman şampiyonluğa oynar. Biz yarıştayız. Salı günkü maçı düşünüyoruz, her maçı kazanmak için iyi futbol oynamaya çalıştık, salı günü de aynı şeyi yapacağız. Bugün kazanacak kadar iyi futbol oynadık" ifadelerini kullandı.