(Görüntülü Haber) Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: ''Lig şampiyonluğu UEFA'dan daha önemli''

Ali DANAŞ MEHMET KILIÇARSLAN - İBRAHİM LALELİ - ANTALYA / ''Ne Milli takım ne de başka bir takımla görüşmeyeceğim'' ''Oynamayacak olan oyuncular mutlaka gitmeli'' ''Mehmet Ekici ile alakamız yok'' ''Sosa tuhaf bir hale düştü'' ''Babel hazır Mitrovic'in zamana ihtiyacı var'' Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya kampında düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. İyileşen futbolcular ve yapılan transferler sonrası kadronun kalite olarak yükselmesine rağmen sayı olarak çok fazla olduğunu söyleyen Güneş, oynama imkanı az olan oyuncuların gitmesi gerektiğini ifade etti. Yeni transferlerden Babel'den çok memnun olduğunu dile getiren Şenol Güneş, Mitrovic'in ise zamana ihtiyacı olduğunu belirtti. Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra UEFA Kupası'nın kendisinde çok fazla heyecan yaratmadığını söyleyen tecrübeli teknik adam ''UEFA mı yoksa lig şampiyonluğu mu diye sorsanız lig şampiyonluğu derim" dedi. Şenol Güneş kulislerde konuşulmaya başlanan Haziran ayında Milli Takım veya Trabzonspor teknik direktörlüğü için düşünüldüğü sorusuna ''Trabzon'a niye gideyim bunu siz yazıyorsunuz. Burada sezon sonuna kadar hedeflerim var ve bu hedefleri gerçekleştirinceye kadar buradayım. Bakarsınız seneye de burada olurum. Sezon sonuna kadar ne Milli Takım ne de bir başka kulüple kesinlikle görüşmeyeceğim'' diye cevap verdi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in açıklamaları şu şeklide: ''RAKİBİMİZ BİR TANE DEĞİL'' ''Sıralamaya baktığımıza lider Medipol Başakşehir. İlk yarıyı olduğu gibi ikinci yarıyı da lider bitirebilir. İlk 5 haftada 3 maç kaybedersiniz her şey değişebilir. İlk 6 maç çok önemli. Zor bir dönem geçireceğiz. İlk rakibimiz Osmanlıspor, her rakibi yenmek için sahaya çıkacağız. Medipol Başakşehir önümüze geçti yarın başka biri geçer. Rakibimiz bir değil. Önce kendinizle yarışacaksınız. Şu anda her şey bizim elimizde. Önümüzdeki rakibi geçme şansımız var. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da kadrosu çok iyi, ikinci yarı da iyi işler yapacaklardır.'' ''UEFA DEĞİL LİG ŞAMPİYONLUĞU ÖNEMLİ'' ''UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beklentim büyüktü. Lig şampiyonluğunu daha fazla istiyorum ama UEFA Avrupa Ligi'nde de başarı istiyorum. Daha zor takımlarla eşleşebilirdik bizim için de sürpriz oldu. Tur atlamak istiyoruz. Lig şampiyonluğunu UEFA Avrupa Ligi'nden daha çok istiyorum. Şampiyonlar Ligi benim için çok farklıydı. Beşiktaş'ın layık olduğunu düşünüyorum. İnşallah Avrupa Ligi şampiyonu da oluruz.'' ''NE MİLLİ TAKIM NE DE BAŞKA BİR TAKIMLA GÖRÜŞMEYECEĞİM'' ''Trabzonspor'a niye gideyim şu anda? Öyle bir şey yok. Beşiktaş'ta çalışıyorum. Trabzon'da büyüdüm gurur duyuyorum. Trabzonspor'u seviyorum ama şu an çalıştığım kulübü de seviyorum. İsmimi stada vermeleri benim için önemli şeyler değil. Bu sezon kesin buradayım. Ne milli takımla ne de Trabzonspor'la görüşmedim, şu anda görüşmem de. Beşiktaş'ın başarısı için buradayım. Gitmeye kalkıştığım zaman giderim, gitmek istemeyebilirim de. Başka sürprizler de olabilir.'' ''MEHMET EKİCİ İLE ALAKAMIZ YOK'' ''Mehmet Ekici'nin ismi bizle geçmiyor. Onun durumu farklı. Trabzonspor bırakmak zorunda. Çünkü oyuncuyla anlaşamıyorlar. Çok beğendiğim iyi bir oyuncu. Şu anda teknik olarak bizim önceliğimiz santrafor. Cenk tek kaldı. Aboubakar milli takıma gitti. Hazırlık maçında belki santraforum olmayacak.'' ''SOSA TUHAF BİR HALE DÜŞTÜ'' ''Sosa öyle bir insan değildi ama tuhaf bir hale düştü. Alexis Delgado, Avusturya kampında sonuna kadar idmanlar çıktı. Gideceği gün bile. Sosa idmana çıkmadı. Biri şimdi oynuyor diğeri oynamıyor. Oyuncu çalışacak sonra ister burada ister orada oynayacak. Bende buradaki oyunculardan bir şeyler bekliyorum ama olmazsa başka taraftar oynayabilirler. Ben asla iyi oynayan oyuncunun gitmesini istemem, keşke öyle olsa. Kadrosunun yarısı değişti neredeyse şampiyon takımdan. Bu, işin tabiatında var'' ''BABEL HAZIR MİTROVİC'İN ZAMANA İHİTYACI VAR'' ''Mitrovic tatilden geldi. Onu ayrı çalıştırmak durumundayız. Babel daha hazır. Takım içindeki uyumlarını müsabakalarda göreceğiz. Antrenmanlar da ikisi de olumlu izlenimler bırakıyor. Her oyuncu oynaması için alınır. İyi olurlarsa oynarlar. İlk yarıda olumlu olumsuz taraflarımız var. Geçen sene hücumda çok zenginlik oluşturduk. Hücumu oturttuk. Daha önce savunma oynayan bir Beşiktaş vardı. Şampiyonlar Ligi'nde bu sen savunmaya da gerek vardı'' ''OYNAMAYACAK OYUNCULAR MUTLAKA GİTMELİ'' ''Rekabet için kadromuzun daralması gerekir. Mutsuz oyuncunun burada olmaması lazım. Sayısal nedenlerden oynayamayan futbolcuların da gitmesinde yarar var. Talisca düzeldi, Caner'in dönmesi zor gözüküyor, mart, nisan ne olur bilemiyorum. Orta alanda ve kenarlarda fazlalığımız var. Stoperde benzer oyuncularımız var. Veli Kavlak ve Aras Özbiliz iyi çalışıyor. Veli şans olarak Atiba, Oğuzhan ve Tolgay'dan geride. Ben takımı düşünüyorum. Bunu oyuncuya da söylerim. Örneğin, Quaresma gol atamıyor. O aksarsa, yeni gelen oyuncu iyi oynarsa gol atarsa değiştiririm ama şu anda onları bırakıp bunları oynatamam.'' ''RAKİPLERİMİZ OLMASA BİZ BİR HİÇİZ'' ''Maalesef ülkede krizler var. Bunlar Türkiye'nin elinde olmayan birçok sebepten kaynaklanıyor. İnşallah bunlar olmasın diyoruz ama öyle de bir umut görmüyoruz. Tüm insanlığın mutluluğu hak ettiğini biliyorum. Gönül kırgınlıklarına başka hesaplara gerek yok. Bize düşen görev neyse ülke insanı olarak yaparız. Bunu futbol anlamında söylüyorum. Biz rakiplerimizle düşman değiliz. Onlar dostluk içinde yarıştığımız takımlar. Rakiplerimiz olmasa da biz bir hiçiz. Bu 18 takımlı ligde bir şampiyon çıkacak bazıları düşecek ama hayat devam edecek.''