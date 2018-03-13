(Görüntülü Haber) Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: "İlk maçtaki skor, heyecanımızı bir alt seviyeye düşürdü" (3)

"Testleri iyi geçtik" "Tüm oyuncularımızın yukarı çıkmasını istiyoruz" "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak isteyen bir takıma karşı gücümüzü göstereceğiz" "Tosic, Pepe ve Vida yok" "İddiamızın eksildiğini söylemek ağır geliyor" Ricardo Quaresma: "Büyük takım ve büyük oyunculara karşı oynayacağız" "Yarın oynayıp oynamayacağıma hoca karar verecek" "Bu maçı ilk maçtan bağımsız görüyoruz" "Talisca'nın önünde parlak bir gelecek var" Ali DANAŞ / İSTANBUL, () UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih ile yarın karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ve oyunculardan Ricardo Quaresma basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk mücadeleden bağımsız olarak oynayacakları bir maç olduğunu söyleyen Güneş, "Orada aldığımız kötü skor, ilk maçtaki heyecanımızı ve hedefimizi bir alt seviyeye düşürdü. Güçlü bir takımla oynayacağız. Gruptan çıktıktan sonra eleme maçlarında turu geçmek hedefindeydik, gücümüzü göstermek istiyorduk ama maalesef olmadı. İlk maçta gördüğümüz kırmızı kart ve ilk yarının sonunda yediğimiz gol bizi oyundan düşürdü. Ama yarınki maçta da en güzel futbolumuzu oynayacağız. Yarın Pepe, Vida ve Tosic kadroda olmayacak. Savunmada sayısal olarak sıkıntımız var, diğer oyuncuları antrenmanda göreceğiz. Son maçta sakatlanan oyuncularımızın antrenmandaki durumuna göre karar vereceğiz. Umarım güzel bir maç olur ve sahamızda kazanırız" dedi. "TESTLERİ İYİ GEÇTİK" Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar birçok teste girdiklerini ve bu testlerden olumlu sonuçlar aldıklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız tüm maçlarda neler yapabileceğimizi test ettik. Testleri, son müsabakada 10 kişi kaldıktan sonra ikinci yarı oyundan koptuğumuz bölüme kadar iyi geçtik. Yarın böyle bir görüntü görmek istemiyorum. Beşiktaş'a inanan, iyi futbol bekleyen taraftarlara bunu izletmeye çalışacağız. İster istemez maçın tansiyonu düştü, bizde de Bayern Münih'de de. Onların liginin kopması onlar için avantaj. Biz elimizdeki kadronun en iyisini çıkaracağız. Kazanmak için oynayacağız ama iyi bir izlenim bırakmak istiyoruz" diye konuştu. "TÜM OYUNCULARIMIZIN YUKARI ÇIKMASINI İSTİYORUZ" Talisca'nın Brezilya Milli Takımı'na seçilmesi ile ilgili yorum yapan Güneş, "Teknik adamların bizimle paylaşmak istediği konuları biz paylaşırız. Onlar bizim oyuncularımız, bilgi almak isteyen milli takım hocalarına gerekli bilgiyi veririz ama karar onların. Onların geldiği dönemde kupa maçımız vardı. Talisca cezalıydı, oynayamadı. Ama geçmiş dönemlerde de görüş alışverişinde bulunduk. Bizim söylediklerimizden çok onların ne düşündüğü önemli. Daha da önemlisi Talisca'nın yeteneğini ve karakterini göstermesiydi. Bu tüm oyuncular için geçerli. Hepsinin yukarı çıkmasını istiyoruz, bu onların ve takımın ihtiyacı. Talisca da zaman zaman sıkıntılar yaşıyor, umarım bu form grafiği devam eder ve Dünya Kupası'nda Brezilya formasıyla yer alır" ifadelerini kullandı. "ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANMAK İSTEYEN BİR TAKIMA KARŞI GÜCÜMÜZÜ GÖSTERECEĞİZ" "Her maça güzel bir futbol için çıkıyoruz" diyen Güneş, şöyle devam etti: "Rakibimizin gücü ne olursa olsun kendi oyunumuzu oynayacağız. İlk maçta savunma yaparak kontra atak kovaladık fakat maalesef kırmızı kart ve golün ardından maç koptu. Böyle bir görüntü olmasını istemiyorum. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak isteyen bir takıma karşı kendi gücümüzü göreceğimiz bir maç olacak." "TOSIC, PEPE VE VIDA YOK" Takımdaki eksiklikleri değerlendiren Şenol Güneş, ilk maçta kırmızı kart gören Domagoj Vida'nın yanı sıra, Pepe ve Tosic'in de maçta forma giyemeyeceğini açıkladı. Güneş, "Tosic'in ön adale grubunda bir sıkıntısı var, o yüzden oynaması zor. Caner ve Adriano'nun da sakatlıkları var, onlara bakacağız. Ama Pepe ve Tosic kesin olmayacak. Tolgay'ın da dün itibarıyla sakatlığı vardı, bugün iyi. Ama Tosic'in bugün ve yarın geçmeyecek. Cumaya kadar toparlayabilir. Pepe dün koşu yaptı, hafta sonu da var. O bölgede bir sıkıntı var. Forvette çok oyuncumuz var sayısal olarak ama savunmada yok. Bir tek Medel var elimizde, diğer isme de bakacağız" diye konuştu "İDDİAMIZIN EKSİLDİĞİNİ SÖYLEMEK AĞIR GELİYOR" Yarınki maçtaki hedefleri ile ilgili konuşan Şenol Güneş, "Üzgünüz. Böyle bir maçtan önce iddiamızın eksildiğini düşünmek ve söylemek ağır geliyor. Madem bu yarıştayız, en iyisini yapmalıyız. 1-0 olsaydı belki başka bir heyecan olurdu, belki yine kaybedebilirdik. Yarın için skora bakmadan kendi oyunumuzu oynayarak kazanmaya çalışacağız. Berabere de kalsak, mağlup da olsak iyi futbol oynadıysak benim için yeterlidir. İnşallah seneye daha iyi oluruz diye düşünürüz. Taraftarların heyecanı ve güveni var. Bu güveni sarsmamak için gayret göstereceğiz. Bunun lige de yansıması da var. Ligde saha dışında olan spekülasyonlar var. Orada da tahribat görmek istemiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı. QUARESMA: "BÜYÜK TAKIM VE BÜYÜK OYUNCULARA KARŞI OYNAYACAĞIZ" Ricardo Quaresma ise Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyeye gelmelerinin önemini belirtirken, "Takımı kutlamak istiyorum; bu seviyeye ve bu günlere geldik. Bu seviyeye gelmek kolay değil. Büyük takım ve büyük oyunculara karşı oynayacağız. Burası zor bir seviye ve tadını çıkarmak istiyoruz" açıklamasını yaptı. "YARIN OYNAYIP OYNAMAYACAĞIMA HOCA KARAR VERECEK" Süper Lig'de cezalı olduğu için 2 karşılaşmada görev almadığını söyleyen Quaresma, "Çok değil sadece iki maç kaçırdım. Maçlara iyi hazırlanıyorum. Bayern Münih karşısında oynayıp oynamam için tercih hocanın" ifadelerini kullandı. "BU MAÇI İLK MAÇTAN BAĞIMSIZ GÖRÜYORUZ" Bayern Münih ile oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında takım olarak en iyisini yapmaya çalıştıklarına değinen Quaresma, "Futbolda tabii ki hatalara yer var. Önemli olan futbolcuların yüzde yüzünü sahada vermesi. Futbolcuların sahada yüzde yüzünü vermesi gerekli ve biz bunu ilk maçta yaptık. Yarınki maçı ilk maçtan bağımsız olrak görüyoruz ve elimizden geleni yapacağız. Maçtan keyif alamaya çalışacağız" diye konuştu. "TALISCA'NIN ÖNÜNDE PARLAK BİR GELECEK VAR" Quaresma, Talisca'nın Brezilya Milli Takımı kadrosunda yer alması ile ilgili olarak ise "Talisca mutlu oldu. Genç ve yetenekli bir oyuncu. Önünde parlak bir gelecek var" dedi.