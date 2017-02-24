(Görüntülü Haber) Beşiktaş taraftarından Kartal Yuvası organizasyonu

Hüseyin Mican: ''Buradan elde edilen gelir transfere katkı sağlıyor'' Beşiktaşlı taraftarlar hafta sonunda Kartal Yuvalarında alışveriş kampanyası yapacak. Daha önce 5 kez düzenlenen organizasyonun bu yıl 6'ncısının yapılacağını söyleyen Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetici Hüseyin Mican, bu organizasyonun kendilerini çok motive ettiğini belirtti. ''BURADAN ELDE EDİLEN GELİR TRANSFERE KATKI SAĞLIYOR'' Mican, ''Yapacağımız organizasyon 6'ncısını düzenleyeceğimiz bir taraftar organizasyonu. Bizi de çok motive eden bir organizasyon. Hatta yönetim kurulu arkadaşlarıma da söyledim, O'nlarda çok heyecanlı, ben kendim de bizzat gidip alışveriş yapacağım. Bizi motive eden bir şey, katkı sağlıyor bu organizasyonlar. Taraftarlarımız da bu organizasyonlara bir şekilde sahip çıkıyor. Buradan elde edilen gelirler her şekilde futbolcu transferinin ödemesine katkısı olduğu için o bilinçle de satışları artırıcı kampanyaların olması iyi oluyor bizim için'' dedi. Hüseyin Mican, siyah-beyazlı taraftarların kampanyaya ilgiyi artırmak için sosyal medyada başlattığı ''Talisca'nın bonservisini almak için alışveriş yap'' şeklinde örgütlenmesini: "Tabi Talisca'nın bonservis miktarı belli. Bu nedir, futbol şubesinin transfer komitesi var bu tür eylemler, aksiyonlar, katkılar O'nları da harekete geçirecektir. Yani daha müspet düşünmelerini sağlayacaktır. Yapılan harcamalar belki bonservisine yeterli gelmeyecektir ama en azından pozitif düşünme açısından faydası olacağını düşünüyorum'' şeklinde değerlendirdi.