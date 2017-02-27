Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, taraftarlar Vodafone Arena çevresinde toplanarak maçın oynanacağı TT Arenaya gittiler. Saat 14.30 civarı toplanmaya başlayan Siyah-Beyazlılar yaklaşık 30 otobüs ile derbi maçının oynanacağı TT Arena'ya gittiler. En son 2008-2009 sezonunda Ali Sami Yen’de oynanan derbide deplasman tribününde yer alan Beşiktaş taraftarı 2726 gün sonra TT Arena’da oynanacak derbide takımlarının yanında olacak.
(Görüntülü Haber) Beşiktaş taraftarı 30 otobüs ile derbiye gidiyor
Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, taraftarlar Vodafone Arena çevresinde toplanarak maçın oynanacağı TT Arenaya gittiler. Saat 14.30 civarı toplanmaya başlayan Siyah-Beyazlılar...
27 Şubat 2017 Pazartesi 17:03
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