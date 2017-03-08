Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Edirne'de FETÖ'den 18 rütbeli asker tutuklandı
FETÖ'den 18 rütbeli asker tutuklandı
BBP'de referandum kararını verdi; Peki ne diyecek?
Büyük Birlik Partisi de 'Hayır'...
Bahçeli'den Sinan Oğan'a saldırıya çok tartışılacak yorum
Bahçeli: Ülkücü adamı işini yarım...
8 Mart Kadınlar günü kutlaması yolunda facia : 7 ÖLÜ, 35 YARALI
Kadınlar Günü etkinliği yolunda kaza...

(Görüntülü Haber) Beşiktaş tam kadro Yunanistan'da

Ali DANAŞ - Mustafa AKIN / ATİNA, () - BEŞİKTAŞ, Olympiakos ile yarın yapacağı maç için Yunanistan'a geldi. UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak Beşiktaş, Atina'ya tam kadro geldi....

Ali DANAŞ - Mustafa AKIN / ATİNA, () - BEŞİKTAŞ, Olympiakos ile yarın yapacağı maç için Yunanistan'a geldi. UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak Beşiktaş, Atina'ya tam kadro geldi. Siyah-beyazlı kafileyi Atina Havalimanı'nda az sayıda taraftar tezahüratlarla karşıladı. Kafile daha sonra kalacakları otele doğru hareket etti. Olympiakos ile Beşiktaş yarın TSİ 23.05'te Karaiskakis Stadı'nda mücadele edecek. Ligde ikinci maç ise 16 Mart'ta Vodafone Arena'da oynanacak. CANER ERKİN KADRODA Caner Erkin, Olympiakos ile oynanacak maç için kafileyle birlikte Yunanistan'a geldi. 23 Ekim'de Antalyaspor ile oynanan maçta sakatlanan ve bir süredir tedavisi devam eden siyah-beyazlı futbolcu, Olympiakos maçının kadrosunda yer aldı. Öte yandan UEFA listesinde bulunmayan Ersan Adem Gülüm de kafileyle birlikte Atina'ya geldi. AHMET ÜRKMEZGİL: "NETİCEYİ LEHİMİZE ÇEVİRMEK İSTİYORUZ" Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil maçla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Rakibimiz çok güçlü takım, biz de çok güçlüyüz. Galibiyet için geldik. İnşallah centilmence ve güzel bir maç olur. En büyük ümidimiz o. Neticeyi de lehimize çevirmek istiyoruz" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.