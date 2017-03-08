(Görüntülü Haber) Beşiktaş tam kadro Yunanistan'da

Ali DANAŞ - Mustafa AKIN / ATİNA, () - BEŞİKTAŞ, Olympiakos ile yarın yapacağı maç için Yunanistan'a geldi. UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak Beşiktaş, Atina'ya tam kadro geldi. Siyah-beyazlı kafileyi Atina Havalimanı'nda az sayıda taraftar tezahüratlarla karşıladı. Kafile daha sonra kalacakları otele doğru hareket etti. Olympiakos ile Beşiktaş yarın TSİ 23.05'te Karaiskakis Stadı'nda mücadele edecek. Ligde ikinci maç ise 16 Mart'ta Vodafone Arena'da oynanacak. CANER ERKİN KADRODA Caner Erkin, Olympiakos ile oynanacak maç için kafileyle birlikte Yunanistan'a geldi. 23 Ekim'de Antalyaspor ile oynanan maçta sakatlanan ve bir süredir tedavisi devam eden siyah-beyazlı futbolcu, Olympiakos maçının kadrosunda yer aldı. Öte yandan UEFA listesinde bulunmayan Ersan Adem Gülüm de kafileyle birlikte Atina'ya geldi. AHMET ÜRKMEZGİL: "NETİCEYİ LEHİMİZE ÇEVİRMEK İSTİYORUZ" Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil maçla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Rakibimiz çok güçlü takım, biz de çok güçlüyüz. Galibiyet için geldik. İnşallah centilmence ve güzel bir maç olur. En büyük ümidimiz o. Neticeyi de lehimize çevirmek istiyoruz" dedi.